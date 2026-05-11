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Μάχη για τις κάλπες στη Βιρτζίνια: Προσφυγή των Δημοκρατικών στο Ανώτατο Δικαστήριο για νέο εκλογικό χάρτη
Ειδήσεις
23:30 - 11 Μάι 2026

Μάχη για τις κάλπες στη Βιρτζίνια: Προσφυγή των Δημοκρατικών στο Ανώτατο Δικαστήριο για νέο εκλογικό χάρτη

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι των Δημοκρατικών στη Βιρτζίνια ζήτησαν τη Δευτέρα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να επαναφέρει έναν εκλογικό χάρτη για το Κογκρέσο που θα ευνοούσε το κόμμα τους ενόψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, σε μια ακόμη υπόθεση που σχετίζεται με την ανακατανομή εκλογικών περιφερειών εντός της εκλογικής περιόδου.

Η επείγουσα προσφυγή κατατέθηκε μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Βιρτζίνια την περασμένη εβδομάδα, με την οποία ακυρώθηκε η προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τον χάρτη των εκλογικών περιφερειών της Βουλής των Αντιπροσώπων μέσω δημοψηφίσματος που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο.

Με την αίτησή τους, οι Δημοκρατικοί ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να «παγώσει» ουσιαστικά την απόφαση αυτή για τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές, ώστε να εφαρμοστεί ο νέος χάρτης.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα νομικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων γύρω από την αναδιάταξη εκλογικών περιφερειών στις ΗΠΑ, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου.

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