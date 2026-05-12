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Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
Περιβάλλον
16:03 - 12 Μάι 2026

Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια των σχετικών δηλώσεων του Υπουργού, κ. Σταύρου Παπασταύρου, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα για τις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και μέρους της Λακωνίας.

Η έγκριση της μελέτης αποτελεί σημαντικό βήμα στον συνολικό σχεδιασμό προστασίας των περιοχών Natura 2000 και συνδέεται με την πορεία θεσμοθέτησης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιονίου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας για χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Αποτελεί, δε, την 16η ΕΠΜ που εγκρίνεται από το ΥΠΕΝ, μεταξύ των οποίων οι ΕΠΜ για τα δύο Εθνικά θαλάσσια Πάρκα, Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες και Ιονίου. Συνολικά, πλέον καλύπτονται με εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, 311 περιοχές Natura οι οποίες αποτελούν το 73,35% της συνολικής έκτασης των περιοχών Natura.

Η μελέτη καλύπτει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύτιμο οικολογικά σύνολο περιοχών, που εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου συνδέεται διοικητικά και με περιοχές της Βοιωτίας, της Φωκίδας, της Αττικής και της Αχαΐας.

Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται σημαντικοί ορεινοί όγκοι, όπως ο Πάρνωνας, το Μαίναλο, τα Γεράνεια, η Ζήρεια και ο Ολίγυρτος, με ορισμένους από αυτούς, όπως πρόσφατα το Χιονοβούνι, να έχουν χαρακτηριστεί ως απάτητα βουνά. Παράλληλα, περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, όπως οι εκβολές του Ευρώτα, η Ελαφόνησος, η Μονεμβασιά, η Ακροναυπλία, η Λιμνοθάλασσα Μουστού και ο Κορινθιακός Κόλπος, καθώς και σημαντικά εσωτερικά υγροτοπικά οικοσυστήματα, όπως η λίμνη Στυμφαλία.

Παράλληλα, η ΕΠΜ 10Β, που περιλαμβάνει συνολικά 19 περιοχές Natura 2000, καλύπτει αξιόλογους χερσαίους και θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, όπου εντοπίζονται σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα είδη ζώων και φυτών με ιδιαίτερο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, τα οποία πρέπει να προστατευθούν.

Μέσω της ΕΠΜ, καθορίζονται για τις 19 περιοχές Natura:

  1. ζώνες προστασίας,
  2. επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,
  3. μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η έγκριση της ΕΠΜ:

  1. ενισχύει τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών της Πελοποννήσου,
  2. παρέχει σαφές και συνεκτικό πλαίσιο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες,
  3. προστατεύει σημαντικούς ορεινούς, παράκτιους και θαλάσσιους οικοτόπους,
  4. αναδεικνύει περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας,
  5. συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και
  6. ενισχύει την εκπλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για τη βιοποικιλότητα.

Η έγκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών αποτελεί μία στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κατοχυρώνει την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μέλλοντος για τη χώρα.

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