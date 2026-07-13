Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), λίγο μετά τις 12:00, σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Καπελίτσας Αρκαδίας, στην περιοχή των Τροπαίων Γορτυνίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Όπως σημειώνεται, για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχείρησαν συνολικά 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις πυρόσβεσης με τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Γορτυνίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο διέθετε οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.