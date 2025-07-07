Dow: Κλείνουν τρία εργοστάσια στην Ευρώπη – Στην «πόρτα της εξόδου» 800 υπάλληλοι

Τρία εργοστάσια στην Ευρώπη αναμένεται να κλείσει η Dow και θα απολύσει περίπου 800 εργαζόμενους, ως απάντηση στις διαρθρωτικές προκλήσεις στην περιοχή.

Οι παγκόσμιες εταιρείες χημικών προϊόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των αυξανόμενων κόστους παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της υποτονικής ζήτησης και των αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, που τις πιέζουν να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους.

Πέρυσι, η Dow είχε ανακοινώσει ότι είχε ξεκινήσει την επανεξέταση ορισμένων από τα ευρωπαϊκά της περιουσιακά στοιχεία. Τα επόμενα δύο χρόνια θα κλείσει ένα εργοστάσιο πυρόλυσης αιθυλενίου στο Böhlen της Γερμανίας, περιουσιακά στοιχεία χλωριούχου αλκαλίου και βινυλίου (CAV) στο Schkopau της Γερμανίας και ένα εργοστάσιο βασικών σιλοξανίων στο Barry του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ο κλάδος μας στην Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες στην αγορά, καθώς και ένα συνεχιζόμενο δύσκολο περιβάλλον όσον αφορά το κόστος και τη ζήτηση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jim Fitterling.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι 800 θέσεις εργασίας που επηρεάζονται προστίθενται στη μείωση περίπου 1.500 θέσεων εργασίας της Dow σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο ως μέρος ενός σχεδίου εξοικονόμησης κόστους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η εταιρεία είχε σχεδόν 36.000 υπαλλήλους τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Dow αναμένεται να καταγράψει έξοδα που κυμαίνονται από 630 εκατομμύρια έως 790 εκατομμύρια δολάρια, για στοιχεία που περιλαμβάνουν την πώληση περιουσιακών στοιχείων και αποζημιώσεις αποχώρησης.