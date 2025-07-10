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Μητσοτάκης: Στη Ρώμη για τη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας
Πολιτική
09:12 - 10 Ιουλ 2025

Μητσοτάκης: Στη Ρώμη για τη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Ρώμη για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (10-11/7) στην περιοχή Έουρ της ιταλικής πρωτεύουσας. Η διάσκεψη αυτή έχει ως στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, με το βλέμμα στραμμένο στην ανασυγκρότηση της χώρας μετά το πέρας του πολέμου.

Στο φόρουμ συμμετέχουν εκατό κρατικές αντιπροσωπείες, σαράντα διεθνείς οργανισμοί και περισσότερες από δύο χιλιάδες επιχειρήσεις. Μεταξύ των ηγετών που λαμβάνουν μέρος συγκαταλέγονται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ. Παράλληλα, προγραμματίζονται τηλεδιασκέψεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και τα μέλη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», που συνεδριάζει ταυτόχρονα στο Λονδίνο. Η στήριξη του ουκρανικού στρατού, ώστε να διατηρηθεί η αμυντική ικανότητα της χώρας, θα είναι στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων και τεχνογνωσίας για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δεκάδες διμερείς επαφές ανάμεσα σε εταιρίες, κυβερνήσεις και φορείς της ουκρανικής διοίκησης. Οι τομείς που θα βρεθούν στο επίκεντρο της διεθνούς συνεργασίας περιλαμβάνουν τις υποδομές, την ενέργεια, τη γεωργία, την υγεία και τις οικοδομές.

Επιχειρήσεις από την Ουκρανία αλλά και από πολλές ακόμη χώρες θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν κοινά σχέδια δράσης και να συνεργαστούν με τις ουκρανικές αρχές, με την προσδοκία ότι η χώρα θα μπορέσει να επιστρέψει σε μια ομαλή καθημερινότητα. Οι επαφές αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την προετοιμασία της επόμενης μέρας, όταν η ειρήνη θα επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση των θεσμών και των δομών της χώρας.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε δηλώσεις του ενόψει της διάσκεψης, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η Ρώμη να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή στήριξης και ειρήνης στην Ουκρανία. «Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία να ανοικοδομηθεί, συμβάλλοντας στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της και στην πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η Διάσκεψη της Ρώμης να μετατραπεί σε εφαλτήριο για την ειρήνη, χάρη και σε ουσιαστικότερες οικονομικές επενδύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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