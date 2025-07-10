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Πρόταση μομφής: Η Φον ντερ Λάιεν θα επιβιώσει, αλλά με... πληγές
Ειδήσεις
08:44 - 10 Ιουλ 2025

Πρόταση μομφής: Η Φον ντερ Λάιεν θα επιβιώσει, αλλά με... πληγές

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβιώσει από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης που θα διεξαχθεί το μεσημέρι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον χειρισμό των συμβάσεων εμβολίων της Pfizer κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. Ωστόσο, μένει να δούμε πόσο θα βλάψει η διαδικασία αυτή την εξουσία της μακροπρόθεσμα. 

H Φον ντερ Λάιεν ελπίζει ότι η διαδικασία θα βάλει τέλος στην αντιπαράθεση καθώς προσπαθεί να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και να υιοθετήσει μια πιο σταθερή στάση απέναντι στην Κίνα. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να τηρήσει άλλες δεσμεύσεις της εντολής που έχει λάβει.

Θυμίζουμε πως αυτές αφορούν κυρίως στη διατήρηση της Πράσινης Συμφωνίας αλλά και στην υποβολή ενός προϋπολογισμού που θα προστατεύει την ΕΕ από μελλοντικές προκλήσεις.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, θα είναι μεταξύ εκείνων που περιμένουν να επιτεθούν σε τυχόν μελλοντικά λάθη, καλώντας την φον ντερ Λάιεν «να φύγει».

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