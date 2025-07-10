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Ενέργεια: Πώς η Αυστρία «σαμποτάρει» τη ροή δικτύων και ανεβάζει τις τιμές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:59 - 10 Ιουλ 2025

Ενέργεια: Πώς η Αυστρία «σαμποτάρει» τη ροή δικτύων και ανεβάζει τις τιμές

Γιώργος Αλεξάκης
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Άκρως αποκαλυπτική είναι η παρέμβαση στην οποία προχώρησαν οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας που αναδεικνύουν το ρόλο της Αυστρίας στο μπλοκάρισμα της ροής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως καταγγέλλουν το μπλοκάρισμα της Αυστρίας οδηγεί σε στρέβλωση της λειτουργίας της αγοράς και είναι κατάφορα παράνομο με βάση το κοινοτικό δίκαιο, ενώ βέβαια οδηγεί σε φουσκωμένες τιμές. Κι όλα αυτά όταν πριν από λίγες ημέρες η Task Force της ΕΕ στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Ενέργειας Ν. Τσάφου εξέταζε το πώς μπορούν οι ενεργειακοί διάδρομοι της περιοχής να αυξήσουν τις ροές φορτίων....

Αναλυτικά, οι τρεις σύνδεσμοι σε επιστολή που απέστειλαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζουν ότι υπάρχει συστηματική παρέκλιση της Αυστρίας από τον κοινοτικό κανονισμό και ζητούν παρέμβαση των αρχών της ΕΕ. «Στο παρελθόν, αυτή η παρέκκλιση είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις τιμολογιακές ζώνες προσφοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συχνά οι δυναμικότητες από την Αυστρία προς την Ουγγαρία ήταν στα 0 MW ειδικά στις πρωινές και βραδινές αιχμές. Τα αποτελέσματα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι γνωστα και καταστροφικά. Η Επιτροπή είναι καλά ενημερωμένη για την κατάσταση», αναφέρουν οι τρεις ενώσεις ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Από το 2020 και για έκτη συνεχή χρονιά, η Austrian Power Grid (APG) έχει εξασφαλίσει παρέκκλιση από την υποχρέωση διάθεσης του 70% της δυναμικότητας διασύνδεσης για διασυνοριακές ανταλλαγές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 2019/943. Η σχετική απόφαση για το 2025 εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή E-Control τον Δεκέμβριο του 2024 και αφορά τα σύνορα Αυστρίας με Γερμανία, Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία.

Οι τρεις Σύνδεσμοι αναγνωρίζουν ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιτρέπουν παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις και για περιορισμένη διάρκεια, επισημαίνουν όμως ότι η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του μέτρου προκαλεί συστημικές στρεβλώσεις, πλήττοντας τις χώρες που βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και είναι πλήρως διασυνδεδεμένες με την υπόλοιπη αγορά.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπουμε καμία ενέργεια για τη βελτίωση της κατάστασης στην Αυστρία με τρόπο που να μην επηρεάζει την ανταλλαγή σε όλα τα ηλεκτρικά σύνορα. Φαίνεται ότι ο Αυστριακός Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς καταχράται το δικαίωμά του να ζητά παρεκκλίσεις για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και διαχείρισης συμφόρησης», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ροές από την Αυστρία προς την Ουγγαρία περιορίζονται στα 0 MW στις ώρες αιχμής.

Στην επιστολή τους, οι Σύνδεσμοι καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

· να δημιουργήσει μηχανισμό στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών της περιοχής έως ότου αρθούν τα φυσικά εμπόδια που απομονώνουν τη Νοτιοανατολική από την Κεντρική Ευρώπη,

· να προωθήσει την υλοποίηση νέων γραμμών μεταφοράς 400 kV εντός Αυστρίας και στη διασύνδεσή της με την Ουγγαρία,

· και να συνεργαστεί με τον οργανισμό ACER για τον τερματισμό της καταχρηστικής χρήσης του μηχανισμού παρέκκλισης.

«Η βιομηχανία της περιοχής έχει δώσει μάχη για την ανταγωνιστικότητά της τα τελευταία χρόνια», σημειώνουν, προειδοποιώντας πως χωρίς άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για παύση λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων σε περιφερειακό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Tasko Force, το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε σημεία και κινήσεις στο μέτωπο των δικτύων, όπου θα μπορούσε με κάποιες κινήσεις να αυξηθεί η χωρητικότητα ακόμη και κατά 10% των δικτύων του “ηλεκτρικού διαδρόμου” από την Κεντρική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια κι έτσι να καταστεί πιο εύκολη μια αποτροπή ακραίων διακυμάνσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 09:13
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