Θεοδωρικάκος: Καταδικάζουμε την επίθεση σε βάρος δημοσιογράφου

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ζήτησε από όλα τα κόμματα να καταδικάσουν την τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του δημοσιογράφου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «όπως πληροφορούμαστε στο σπίτι γνωστού δημοσιογράφου βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός και μάλιστα ισχυρός που δεν εξερράγη μάλλον από τύχη» και πρόσθεσε ότι «θέλω από το βήμα της Βουλή να εκφράσω την απόλυτη καταδίκη της παράταξής μας σε τέτοιου είδους πρωτοφανείς τρομοκρατικού χαρακτήρα ενέργειες»

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, «πιστεύω ότι είναι μια δημοκρατική χώρα. Κάθε πολίτης και κάθε δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα των απόψεων και των αντιλήψεών του. Έχει δικαίωμα να τις εκφράζει, όποιες και εάν είναι αυτές. Και αυτό το δικαίωμα έκφρασης θα πρέπει να το υπερασπιστούμε όλοι μας καταδικάζοντας ομόθυμα οποιουδήποτε είδους τρομοκρατική ενέργεια πολύ περισσότερο όταν τέτοιου είδους ενέργειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή και απώλεια ζωής που ευτυχώς δεν είχαμε σε αυτό το περιστατικό».

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο υπουργός εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι οι αρχές Ασφαλείας θα εντοπίσουν τους δράστες.