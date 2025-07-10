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Μελόνι: Αποκλεισμός εταιρειών που χρηματοδότησαν τη Ρωσία από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
Ειδήσεις
20:16 - 10 Ιουλ 2025

Μελόνι: Αποκλεισμός εταιρειών που χρηματοδότησαν τη Ρωσία από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Δεν πρέπει να επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας οι εταιρείες που βοήθησαν τη Ρωσία να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ουκρανία για να διασφαλίσουμε ότι οι οντότητες που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής δεν θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση», δήλωσε η Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη διάσκεψη.

«Ο δρόμος για εμάς είναι σαφής: να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και, από την άλλη πλευρά, να διατηρήσουμε ή να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία, κυρίως μέσω κυρώσεων», δήλωσε αργότερα η Μελόνι στους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια σειρά κυρώσεων κατά της Μόσχας από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε δήλωση του ιταλικού Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι ο υπουργός Οικονομίας, Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι, συζήτησε το θέμα της απαγόρευσης εταιρειών με δεσμούς με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του, Σεργκέι Μαρτσένκο.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας, η Intesa San Paolo και η UniCredit εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, αν και έχουν μειώσει την παρουσία τους στη χώρα.

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