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Γουόλερ (Fed): Παρουσίασε σχέδιο για νέα μείωση ισολογισμού - Στόχος τα $5,3 τρισ.
Ειδήσεις
20:37 - 10 Ιουλ 2025

Γουόλερ (Fed): Παρουσίασε σχέδιο για νέα μείωση ισολογισμού - Στόχος τα $5,3 τρισ.

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνήτης της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει ακόμη δρόμο να διανύσει όσον αφορά τη μείωση του μεγέθους των χαρτοφυλακίων της, ενώ επισήμανε την επιθυμία του να μεταφέρει τα χαρτοφυλάκια σε τίτλους βραχύτερης διάρκειας.

«Με βάση την πρόχειρη εκτίμησή μου για το επίπεδο των αποθεματικών που απαιτείται για να είναι επαρκή, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να αφήνουμε ένα μέρος των τίτλων που λήγουν και προπληρώνονται να απομακρύνονται από τον ισολογισμό μας για κάποιο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τα υπόλοιπα των αποθεματικών», δήλωσε ο Γουόλερ.

Με τον ισολογισμό της Fed να ανέρχεται σήμερα σε 6,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, με 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικά αποθέματα, ο Γουόλερ δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των συμμετοχών μπορεί να έχει έναν ορατό στόχο.

Ο Γουόλερ δήλωσε ότι ένας «υποθετικός» ισολογισμός της Fed θα μπορούσε να ανέρχεται σε 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, με 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά και 780 δισεκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών στην κεντρική τράπεζα. Σημείωσε ότι οι αναταραχές στην αγορά χρήματος το φθινόπωρο του 2019 υποδηλώνουν ότι η πτώση των αποθεματικών κάτω από το 8% του ΑΕΠ αποτελεί πρόβλημα, οπότε αυτός ο δείκτης το βοήθησε να υπολογίσει κατά προσέγγιση το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να μειωθούν τα συνολικά αποθέματα της Fed.

Αφού υπερδιπλασίασε το μέγεθος του ισολογισμού της σε ένα υψηλό επίπεδο 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των αγορών ομολόγων κατά την περίοδο της COVID-19, η Fed τα τελευταία τρία χρόνια έχει μειώσει σταθερά τα ομόλογα του Υπουργείου Οικονομικών και τα ενυπόθηκα ομόλογα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής.

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