Σύσκεψη για μεταναστευτικό: Οι παρεμβάσεις και η δομή υποδοχής στην Κρήτη

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 11/7 στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με αντικείμενο τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, όπου και παρουσιάστηκε το σχέδιο για τη δημιουργία δομής υποδοχής.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ενώ συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης.

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει συγκεκριμένα μέτρα αποτροπής, επιτήρησης και υποδοχής. Τόνισε ότι στόχος είναι η θωράκιση των τοπικών κοινωνιών, με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης επανέλαβε την ανάγκη για στενό συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο διαχείρισης χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο και ισόρροπη κατανομή ευθυνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική συνεργασία και προνοητικότητα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε εκ των υστέρων. Χρειάζονται λύσεις που να προστατεύουν τον κοινωνικό ιστό και να τιμούν την ιστορία και τον ρόλο της Κρήτης».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκε σχέδιο για τη δημιουργία δομής υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στην Κρήτη, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, θα πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές ανθρώπινης φιλοξενίας. Ωστόσο, δεν έγινε σαφές ούτε ο χαρακτήρας, ούτε η τοποθεσία αλλά ούτε η χρονική διάρκεια λειτουργίας της δομής σε αυτή τη φάση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ευρύτερο μοτίβο εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος από διεθνή κυκλώματα. Τόσο ο κ. Πλεύρης όσο και ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμαναν ότι οι αυξημένες αφίξεις στις ακτές της Κρήτης εντάσσονται σε ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα που έχει καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα κράτη της Βαλτικής, αλλά και στον Έβρο. Όπως επισημάνθηκε, η απάντηση της Ελλάδας είναι σαφής: εθνική στρατηγική, θεσμικός συντονισμός και πλήρης αποτροπή κάθε απόπειρας εκμετάλλευσης του φαινομένου.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για συστηματική χρηματοδοτική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη που σχετίζονται με τη σίτιση, τη φιλοξενία και τη διαχείριση των επειγόντων αναγκών που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη.