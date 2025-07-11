ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύσκεψη για μεταναστευτικό: Οι παρεμβάσεις και η δομή υποδοχής στην Κρήτη
Πολιτική
18:41 - 11 Ιουλ 2025

Σύσκεψη για μεταναστευτικό: Οι παρεμβάσεις και η δομή υποδοχής στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 11/7 στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με αντικείμενο τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, όπου και παρουσιάστηκε το σχέδιο για τη δημιουργία δομής υποδοχής.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ενώ συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης.

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει συγκεκριμένα μέτρα αποτροπής, επιτήρησης και υποδοχής. Τόνισε ότι στόχος είναι η θωράκιση των τοπικών κοινωνιών, με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης επανέλαβε την ανάγκη για στενό συντονισμό με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο διαχείρισης χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο και ισόρροπη κατανομή ευθυνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί σοβαρότητα, θεσμική συνεργασία και προνοητικότητα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε εκ των υστέρων. Χρειάζονται λύσεις που να προστατεύουν τον κοινωνικό ιστό και να τιμούν την ιστορία και τον ρόλο της Κρήτης».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκε σχέδιο για τη δημιουργία δομής υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στην Κρήτη, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, θα πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές ανθρώπινης φιλοξενίας. Ωστόσο, δεν έγινε σαφές ούτε ο χαρακτήρας, ούτε η τοποθεσία αλλά ούτε η χρονική διάρκεια λειτουργίας της δομής σε αυτή τη φάση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ευρύτερο μοτίβο εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος από διεθνή κυκλώματα. Τόσο ο κ. Πλεύρης όσο και ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμαναν ότι οι αυξημένες αφίξεις στις ακτές της Κρήτης εντάσσονται σε ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα που έχει καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα κράτη της Βαλτικής, αλλά και στον Έβρο. Όπως επισημάνθηκε, η απάντηση της Ελλάδας είναι σαφής: εθνική στρατηγική, θεσμικός συντονισμός και πλήρης αποτροπή κάθε απόπειρας εκμετάλλευσης του φαινομένου.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για συστηματική χρηματοδοτική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη που σχετίζονται με τη σίτιση, τη φιλοξενία και τη διαχείριση των επειγόντων αναγκών που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 18:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» Μυτιληναίου: Η Ευρώπη τιμωρεί το αλουμίνιο ενώ ενισχύονται οι κολοσσοί του άνθρακα - Απαιτούνται άμεσες διορθώσεις
Επιχειρήσεις

«Καμπανάκι» Μυτιληναίου: Η Ευρώπη τιμωρεί το αλουμίνιο ενώ ενισχύονται οι κολοσσοί του άνθρακα - Απαιτούνται άμεσες διορθώσεις

Ερντογάν: Ελπίζω ο αφοπλισμός του PKK να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη
Ειδήσεις

Ερντογάν: Ελπίζω ο αφοπλισμός του PKK να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη

ΙΕΑ: «Βυθίστηκαν» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο τον Ιούνιο – Πτώση 14%
Εμπορεύματα

ΙΕΑ: «Βυθίστηκαν» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο τον Ιούνιο – Πτώση 14%

Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας
Ναυτιλία

Τραυλού: Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας

Παπασταύρου για κλιματική κρίση στην ΕΕ: Η Ελλάδα υπέρ των στόχων αντιμετώπισης με όρους ρεαλισμού
Περιβάλλον

Παπασταύρου για κλιματική κρίση στην ΕΕ: Η Ελλάδα υπέρ των στόχων αντιμετώπισης με όρους ρεαλισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα
Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο
Ειδήσεις

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000
Ειδήσεις

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς
Ειδήσεις

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Απειλές, παύσεις επιθέσεων και διαρκείς εξαγγελίες για συμφωνία – Το χρονικό των αντιφάσεων

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ