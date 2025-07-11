Ερντογάν: Ελπίζω ο αφοπλισμός του PKK να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την Παρασκευή 11/7 την ελπίδα ότι η έναρξη της διαδικασίας παράδοσης όπλων από μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) θα οδηγήσει στην ασφάλεια της χώρας και στη διαρκή ειρήνη στην περιοχή με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
Πιο αναλυτικά Τούρκος πρόεδρος έγραψε: «Εύχομαι το σημαντικό βήμα που έγινε σήμερα στον δρόμο προς τον στόχο μας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία να αποβεί καλότυχη. Είθε ο Παντοδύναμος Θεός να μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας σε αυτόν τον δρόμο που βαδίζουμε για την ασφάλεια της πατρίδας μας, την ηρεμία του έθνους μας και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης στην περιοχή μας».
Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. ??