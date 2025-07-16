Χατζηδάκης: Συμφέρον όλων να πέσει άπλετο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό και τις δημόσιες συμβάσεις αναφέρθηκε σήμερα (16/7) στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ήταν σαφής», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και προσέθεσε: «Αναγνωρίζουμε ότι στο θέμα αυτό δεν τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, στον ΕΦΚΑ, στη ΔΕΗ, στο Κτηματολόγιο, στη φοροδιαφυγή. Αλλά εδώ πράγματι – και στον ΟΣΕ – αναλάβαμε τις ευθύνες μας και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο δράσης για να αντιμετωπίσουμε το θέμα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Εμείς λοιπόν αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, προχωρούμε για να διερευνήσουμε όλα τα θέματα και φυσικά αν υπάρχουν ευθύνες θα αναζητηθούν με ψυχραιμία, πολιτισμένα και ευρωπαϊκά», συνέχισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ στη συνέχεια απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε:

«Εσείς θα παραδεχθείτε ότι και επί των ημερών σας γίνονταν αυτά; Εσείς που μας κουνάτε το δάχτυλο αγανακτισμένοι, έχετε αναρωτηθεί αν τα στελέχη σας είναι άσπιλα και αμόλυντα; Δεν είχατε ακούσει ποτέ για τα πανωγραψίματα και τα βοσκοτόπια χωρίς πρόβατα; Ή μήπως όταν γίνονταν όλα αυτά εσείς “βόσκατε τα πρόβατα εδώ παρά πέρα”;», διερωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης και σημείωσε ακόμη:

«Παριστάνετε τους εισαγγελείς, ενώ πρέπει να ανακρίνετε πρώτα τον ίδιο σας τον εαυτό και με την πολιτική σας υποκρισία γίνεστε χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας.

Το συμφέρον της κυβέρνησης είναι να πέσει άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όχι όμως η δικαιοσύνη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κανονική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου. Δεν θα συγκαλύψουμε τις ευθύνες κανενός, θα ήταν ανόητο να το κάνουμε. Θα έδειχνε αλαζονεία και περιφρόνηση του δημοσίου αισθήματος και θα απέβαινε σε βάρος και των κομματικών μας συμφερόντων», είπε στη συνέχεια ο κ. Χατηδάκης.

Σε σχέση, δε, με τις αιτιάσεις περί κινδύνου παραγραφής των όποιων αδικημάτων ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Εμείς προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος και καταργήσαμε την αποσβεστική προθεσμία για την παραγραφή. Εσείς που επικαλείστε αυτό τον υποτιθέμενο κίνδυνο, γιατί επί 20 ημέρες δεν κάνατε τίποτα για να τον αποτρέψετε; Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που έπρεπε να συνεννοηθεί με τη Νέα Αριστερά, σας ξεπέρασε σε ταχύτητα και κατέθεσε νωρίτερα την πρότασή του στη Βουλή».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμα τα εξής:

- Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Πέρα από την Τουρκία και τη Λιβύη, δεν το αναγνωρίζει κανένας άλλος. Και κυρίως δεν έχει εμποδίσει την Ελλάδα να προχωρήσει στις εξορύξεις με βάση τη μέση γραμμή. Την οποία και εκείνοι σέβονται, παρά τα μνημόνια. Αναρωτιέμαι, γιατί να έχετε αυτήν την ηττοπαθή στάση όταν οι σχεδιασμοί της Λιβύης και της Τουρκίας έχουν ακυρωθεί στην πράξη με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που συμπράττουν στη δική μας εξωτερική πολιτική.

- Για το μεταναστευτικό: Έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Με την αναστολή των αιτήσεων ασύλου θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει την Ελλάδα κέντρο διερχομένων. Είναι μια ρύθμιση την οποία δέχθηκε η ΕΕ, το είχε κάνει άλλωστε νωρίτερα η Πολωνία. Εσείς θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί τοποθετηθήκατε αρνητικά απέναντι σε αυτήν την πρωτοβουλία και φτάσατε στην παράξενη στάση, να ψηφίσετε παρών, αλλά και να θεωρείτε τη ρύθμιση αντισυνταγματική.

- Για τις δημόσιες συμβάσεις: «Γίνεται μια διαστρέβλωση, θέλω να πιστεύω ότι ηθελημένη. Πρώτον, από το 2020 ως το 2024 επί συμβάσεων συνολικής αξίας 64,2 δισ. τα 10,4 δισ. έγιναν με απευθείας ανάθεση. Δεύτερον, από τις 831.878 συμβάσεις που ανατέθηκαν απευθείας, το 86% ανατέθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μόνο το 14% από την κεντρική κυβέρνηση. Τρίτον και κυριότερο η αξία των δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν απευθείας από την κεντρική κυβέρνηση είναι 2,35 δισ. ευρώ, σε σύνολο 64,2 δισ. Δηλαδή το 3,7% του συνόλου. Και αυτό το 3,7% έρχεστε και υποστηρίζετε ότι είναι 80%».

«Εκτίθεστε με τις υπερβολικές φωνές και την αμφισβήτηση κάθε πρωτοβουλίας στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα εκδικείται τις υπερβολές σας. Στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων δεν πέσατε λίγο έξω, αλλά ακραία. Οφείλετε να έρχεστε περισσότερο μελετημένοι στην Ολομέλεια της Βουλής. Ψηφίσατε ‘’παρών’’ στην ρύθμιση για το άσυλο και εκ των υστέρων ταχθήκατε υπέρ της αντισυνταγματικότητάς της. Αναρωτιέμαι πώς μπορείτε να τα συμβιβάζετε όλα αυτά. Και ψηφίσατε επίσης παρών στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ για τη γνώμη που εξέφρασαν στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ψηφίσατε παρών για κάτι που σαφώς ορίζεται στο Σύνταγμα ως δικαίωμα των βουλευτών. Αυτό ξεπερνά κάθε όριο φαντασίας. Και ενώ κάνετε όλες αυτές τις γκάφες, ήρθατε σήμερα να μας κουνήσετε το δάχτυλο μήπως μπορέσετε να τις καλύψετε», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κατέληξε:

«Είναι ολοφάνερο ότι πέφτετε σε αντιφάσεις, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ομαλά. Και το κυριότερο δεν άκουσα ούτε μια φορά να πείτε ότι έχετε ευθύνες ως ΠΑΣΟΚ. Εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να παριστάνετε το κόμμα των αθώων ελάτε στην εξεταστική και αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση».