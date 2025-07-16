Μπορούν τα 30 δισ. του Τραμπ να σταματήσουν τη ναυπηγική κυριαρχία της Κίνας;

Φτάνουν 30 δισεκατομμύρια δολάρια για να επαναφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον παγκόσμια ναυπηγικό χάρτη απέναντι σε μια Κίνα που κατασκευάζει πάνω από 250 πλοία τον χρόνο και έχει ήδη κερδίσει τη μερίδα του λέοντος στην παγκόσμια αγορά εδώ και αρκετά χρόνια ;

Αυτό είναι το ποσό που προβλέπει το νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την αναγέννηση των αμερικανικών ναυπηγείων. Το σχέδιο έχει στόχο να ενισχύσει τις υποδομές, να προσφέρει φορολογικά κίνητρα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να στηρίξει την εγχώρια κατασκευή εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων.

Ο Πρόεδρος το αποκαλεί «Big Beautiful Bill», μια μεγάλη και όμορφη ευκαιρία για τη βιομηχανία. Όμως πολλοί αναρωτιούνται μήπως είναι ήδη πολύ αργά.

Η σύγκριση είναι σκληρή. Το 2023, τα αμερικανικά ναυπηγεία παρέδωσαν μόλις πέντε πλοία συνολικής χωρητικότητας 76.000 τόνων. Την ίδια χρονιά, τα κινεζικά ναυπηγεία παρέδωσαν 250 πλοία, με συνολική χωρητικότητα πάνω από 14 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή, η Κίνα κατασκεύασε 186 φορές περισσότερη χωρητικότητα από τις ΗΠΑ, μέσα σε έναν χρόνο.

Το προβάδισμα της Κίνας δεν ήρθε από το πουθενά. Στηρίχθηκε σε κρατικές ενισχύσεις, σχεδιασμό δεκαετιών και μια στρατηγική εξαγωγών που στηρίζει τόσο το εμπορικό της στόλο όσο και τον γεωπολιτικό της ρόλο.

Μόνο την περίοδο 2010–2018, η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία έλαβε επιδοτήσεις άνω των 130 δισ. δολαρίων. Ταυτόχρονα, αναβάθμισε την τεχνολογία της, εκπαίδευσε προσωπικό και εξαγόρασε κρίσιμα γεωγραφικά σημεία (λιμάνια) σε όλο τον κόσμο μέσω της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη – Ένας Δρόμος».

Η Κίνα ελέγχει πλέον πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής νέων πλοίων, ενώ η Αμερική κινείται μεταξύ του 0,2% και 0,5%. Πολλά αμερικανικά ναυπηγεία έχουν κλείσει ή λειτουργούν οριακά, ενώ η τεχνογνωσία και η εφοδιαστική αλυσίδα έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν πλέον ούτε τα υλικά, ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε ο ρυθμός παραγωγής που απαιτεί ο σύγχρονος ανταγωνισμός.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το σχέδιο Τραμπ επιχειρεί να αναστρέψει την αποβιομηχάνιση δεκαετιών, καθώς προβλέπει :

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση ναυπηγικών εγκαταστάσεων

Επιδοτήσεις για την κατασκευή εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων

Επανεκπαίδευση τεχνιτών και ναυπηγών

Κίνητρα για συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα

Η πρόθεση είναι σαφής. Οι ΗΠΑ θέλουν να ανακτήσουν ένα κρίσιμο βιομηχανικό σκέλος που αφορά άμεσα την εθνική τους ασφάλεια και τη θέση τους στον κόσμο.

Αλλά η πραγματικότητα παραμένει σκληρή. Η ναυπηγική δεν είναι τομέας που επανεκκινεί με ένα νομοσχέδιο. Χρειάζονται χρόνια, υπομονή και συνέπεια, πράγματα που λείπουν από τον αμερικανικό σχεδιασμό εδώ και δεκαετίες.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα δεν σταματά. Κατασκευάζει όλο και μεγαλύτερα πλοία, επενδύει σε «πράσινες» τεχνολογίες και ενισχύει παράλληλα τον πολεμικό της στόλο με σύγχρονες φρεγάτες και αεροπλανοφόρα.

Με το βλέμμα στραμμένο στον Ινδο-Ειρηνικό, οικοδομεί όχι μόνο μια εμπορική αυτοκρατορία αλλά και μια ναυτική παρουσία ικανή να προκαλέσει τις ΗΠΑ στην ίδια τους την αυλή.

Στο γεωπολιτικό παιχνίδι, οι αριθμοί δεν είναι απλώς οικονομικοί δείκτες, είναι ισχύς. Και αυτή τη στιγμή, οι αριθμοί λένε ξεκάθαρα ότι η Κίνα έχει ήδη περάσει μπροστά.

Αν το αμερικανικό σχέδιο αποτύχει ή δεν συνοδευτεί από μακροχρόνια στρατηγική, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά την ικανότητά τους να κατασκευάζουν τα δικά τους πλοία. Και αυτό, σε έναν κόσμο όπου οι θαλάσσιες οδοί ελέγχουν το εμπόριο, την ασφάλεια και την πολιτική επιρροή, ισοδυναμεί με αυτοκτονία.

Η αλήθεια είναι ότι τα 30 δισ. δεν αρκούν από μόνα τους. Είναι μεν μια αρχή, αλλά η ανάκτηση του χαμένου εδάφους απαιτεί ένα σχέδιο πολύ ευρύτερο από την ατζέντα του Τραμπ σήμερα ή οποιουδήποτε άλλου αύριο.

Η Δύση, συνολικά, πρέπει να απαντήσει σε ένα απλό δίλημμα. Θέλει να συνεχίσει να εξαρτάται από τον ασιατικό ναυπηγικό γίγαντα ή είναι διατεθειμένη να επενδύσει ξανά στις δικές της δυνάμεις;

Αν δεν απαντήσει τώρα, ίσως να μην έχει την ευκαιρία αργότερα.