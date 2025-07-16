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Ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα η Γκιλφόιλ: Πήρε το ok από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
Ειδήσεις
18:13 - 16 Ιουλ 2025

Ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα η Γκιλφόιλ: Πήρε το ok από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην τελική φάση πριν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς η υποψηφιότητά της εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Η έγκριση δόθηκε με ψήφους 13 υπέρ και 9 κατά, με τους Ρεπουμπλικανούς να την υποστηρίζουν, καθώς και μία Δημοκρατική γερουσιαστή. Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς ο διορισμός της θα πρέπει να επικυρωθεί και από την Ολομέλεια της Γερουσίας, ώστε να προχωρήσει και τυπικά η ανάληψη της θέσης της στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής, η Γκιλφόιλ τόνισε τη σημασία της ελληνοαμερικανικής φιλίας, αναγνώρισε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και εξήρε την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρθηκε, επίσης, στον σεβασμό της προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις θρησκευτικές ελευθερίες, υποσχόμενη να εργαστεί για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Instagram μετά την ακρόαση, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της: «Μεγάλη τιμή να καταθέτω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ευγνώμων που περιβάλλομαι από απίθανους φίλους και οικογένεια. Η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα για μένα».

{https://www.instagram.com/p/DMAjW0ks24o/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Z3RsbHl2ZXVkNnR0}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 20:44
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