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Σδούκου: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει το δρόμο της θεσμικής κατηφόρας
Πολιτική
15:59 - 20 Ιουλ 2025

Σδούκου: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει το δρόμο της θεσμικής κατηφόρας

Reporter.gr Newsroom
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«Ο Νίκος Φαραντούρης συνεχίζει να προκαλεί. Αυτή τη φορά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και χαρακτήρισε τον εκλεγμένο επί δύο συνεχόμενες φορές πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ως “νονό εγκληματικής οργάνωσης”», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.  

«Η ηγεσία της παράταξης που εκπροσωπεί, όχι μόνο δεν έχει καταδικάσει τις χυδαίες τοποθετήσεις του, αλλά υποθάλπει τη συμπεριφορά του δια της σιωπής. Δεν αντιλαμβάνονται ότι θέτουν τον εαυτό τους de facto εκτός κοινοβουλευτικών ορίων.

Η στάση του κ. Φαραντούρη και των πολιτικών πατρώνων του είναι ο ορισμός της ακραίας τοξικότητας και της απαξίας προς το Σύνταγμα και το κοινοβουλευτικό ήθος», τονίζει η κ. Σδούκου.

«Είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επιλέξει το δρόμο της θεσμικής κατηφόρας.

Ένα δρόμο χωρίς γυρισμό, που δηλητηριάζει την κοινωνία και τους θεσμούς της Δημοκρατίας μας.

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από την παράταξη που καταδικάστηκε 5 φορές στην κάλπη», καταλήγει στη δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

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