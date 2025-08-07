ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύσκεψη στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Φάμελλο: Οι προτάσεις ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική
23:20 - 07 Αυγ 2025

Σύσκεψη στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Φάμελλο: Οι προτάσεις ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κουμουνδούρου σύσκεψη υπό τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της παρουσίας του κόμματος στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν κομματικά στελέχη, καθώς και υπεύθυνοι των παραγωγικών και οικονομικών τομέων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε το πλαίσιο συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ, καθώς και η συμμετοχή του στην προγραμματισμένη κοινωνική κινητοποίηση του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη στήριξη των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, το κόμμα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και ήδη οργανώνει συναντήσεις με παραγωγικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, ενόψει της κεντρικής του παρέμβασης στη ΔΕΘ, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη σύσκεψη, επαναβεβαιώθηκαν οι βασικές πολιτικές θέσεις και διεκδικήσεις του κόμματος, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί ως προτάσεις νόμου στη Βουλή. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Την αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης – ή ακόμη και πλήρους κατάργησης σε ορισμένα προϊόντα – του ΦΠΑ.
  • Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.
  • Την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Τέλος, από την πλευρά του κόμματος σημειώθηκε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει «παράξενα σιωπηλός» απέναντι σε αυτές τις κρίσιμες κοινωνικές διεκδικήσεις, αγνοώντας τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι οριστικοί πίνακες του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» – 206 δικαιούχοι του προγράμματος
Ειδήσεις

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι οριστικοί πίνακες του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» – 206 δικαιούχοι του προγράμματος

Φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)
Υγεία

Φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)

Ζελένσκι: Επικοινωνία με Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ) για νέο πακέτο οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Επικοινωνία με Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ) για νέο πακέτο οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα
Πολιτική

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 15:22

Χαρδαλιάς για στήριξη της οικογένειας: €336 εκατ. σε 117.000 vouchers για 132.000 παιδιά

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ