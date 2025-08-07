Σύσκεψη στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Φάμελλο: Οι προτάσεις ενόψει ΔΕΘ

Το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κουμουνδούρου σύσκεψη υπό τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της παρουσίας του κόμματος στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν κομματικά στελέχη, καθώς και υπεύθυνοι των παραγωγικών και οικονομικών τομέων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε το πλαίσιο συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ, καθώς και η συμμετοχή του στην προγραμματισμένη κοινωνική κινητοποίηση του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, με στόχο τη στήριξη των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, το κόμμα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και ήδη οργανώνει συναντήσεις με παραγωγικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, ενόψει της κεντρικής του παρέμβασης στη ΔΕΘ, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη σύσκεψη, επαναβεβαιώθηκαν οι βασικές πολιτικές θέσεις και διεκδικήσεις του κόμματος, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί ως προτάσεις νόμου στη Βουλή. Αυτές περιλαμβάνουν:

Την αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης – ή ακόμη και πλήρους κατάργησης σε ορισμένα προϊόντα – του ΦΠΑ.

Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Τέλος, από την πλευρά του κόμματος σημειώθηκε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει «παράξενα σιωπηλός» απέναντι σε αυτές τις κρίσιμες κοινωνικές διεκδικήσεις, αγνοώντας τις ανάγκες της κοινωνίας.