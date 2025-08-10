Τεχνολογία
09:33 - 10 Αυγ 2025

Ψηφιακά λύματα μολύνουν τους σωλήνες πληροφοριών μας: Μην «πίνετε» από τη λεκάνη

Reporter.gr Newsroom
Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αέρα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό. Και πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα κινητά μας. Ωστόσο, τα ψηφιακά μας συστήματα πληροφοριών αποτυγχάνουν. Οι υποσχέσεις για απεριόριστη συνδεσιμότητα και πρόσβαση οδήγησαν σε θρυμματισμό της πραγματικότητας και σε επίπεδα "θορύβου" που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Χωρίς κοινή κατανόηση και γλώσσα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, διακυβεύονται οι δημοκρατικές μας εκλογές, η επίλυση συγκρούσεων, η υγεία μας και η υγεία του πλανήτη. Για να ξεπεράσουμε την απλή αντίδραση στην επόμενη καταστροφή, μπορούμε να μάθουμε κάτι από το νερό. Ανοίγουμε τη βρύση για να πιούμε ή να λουστούμε, σπάνια σκεφτόμαστε από πού έρχεται — μέχρι να μας ξυπνήσει μια κρίση έλλειψης ή ποιότητας. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει ολοένα στον ψηφιακό μας κόσμο, μια κρίση στα συστήματα πληροφοριών θα απαιτήσει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη ροή τους.

Με απλά λόγια, όπως δεν πίνουμε νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως δεν παίρνουμε πληροφορίες από τις... αποχετεύσεις.

Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε πλήρως βυθισμένοι στον ψηφιακό κόσμο, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ιδέα τι καταναλώνουμε, από πού προέρχεται ή τι βλάβη μπορεί να προκαλεί. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στην ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία, αλλά και στο γεγονός ότι οι εταιρείες συχνά προτεραιοποιούν τα κέρδη από την ευημερία.

Το νερό είναι ζωογόνο, αλλά υπερβολικό ή μολυσμένο μπορεί να μας αρρωστήσει, να καταστρέψει το περιβάλλον ή και να μας σκοτώσει. Ένα μικρό επίπεδο μόλυνσης ίσως να μη βλάψει, αλλά όταν οι τοξίνες ξεπεράσουν ένα όριο, το νερό δεν είναι πλέον πόσιμο. Έχουμε μάθει ότι τα συστήματα νερού πρέπει να προστατεύουν την ποιότητά τους στη πηγή, ότι μόλυβδος από σωλήνες εισχωρεί στο νερό, και ότι η διαχωρισμένη χρήση σωληνώσεων για πόσιμο νερό και λύματα είναι κρίσιμη.

Σήμερα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν τους "σωλήνες πληροφοριών" της ζωής μας—πολλοί δεν καταλαβαίνουν ή δεν ενδιαφέρονται για τη λειτουργία τους. Όπως το νερό, η ψηφιακή πληροφορία ποικίλλει σε πόση και πόσο "επικίνδυνη" μπορεί να είναι—αλλά δεν γνωρίζουμε τι «πίνουμε». Τα υφιστάμενα συστήματα έχουν διαβρωθεί από επιχειρηματικά μοντέλα που δεν νοιάζονται για εμάς, και δεν διαθέτουν εργαλεία για να εντοπίζουν μολύνσεις και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok ή το YouTube δεν διαχωρίζουν τον τύπο του περιεχομένου, δεν διαθέτουν αντίστοιχα φίλτρα, συστήματα απολύμανσης ή βαλβίδες για να σταματήσουν την "πλημμύρα". Είμαστε τόσο καταναλωτές όσο και πηγές αυτού του ψηφιακού "νερού" που περνάει και διαμορφώνει τις ζωές μας. Όταν ανοίγουμε τα τηλέφωνά μας, πίνουμε από αυτό το πηγάδι. Τα δεδομένα που παράγουμε τροφοδοτούν επικίνδυνο στοχευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο και επιτήρηση των κινήσεών μας. Η πραγματικότητα, η ψυχαγωγία, η σάτιρα, τα γεγονότα, οι απόψεις και η παραπληροφόρηση αναμειγνύονται στα feed μας.

«Η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή· ούτε είναι ουδέτερη»
Οι ψηφιακές πλατφόρμες αναμειγνύουν "ψηφιακό νερό" με "λύματα" στους ίδιους σωλήνες, μολύνοντας τα συστήματα πληροφοριών μας και υπονομεύοντας τα θεμέλια του πολιτισμού, της δημόσιας υγείας, της οικονομίας και της δημοκρατίας. Παρατηρούμε μείωση της ενημέρωσης, εξτρεμισμό, αποσυγκρότηση πολιτισμού, ακρότητα πολιτικής και σύγκρουση. Αλλά υπάρχουν και λιγότερο εμφανείς τοξίνες, όπως η διάβρωση της εμπιστοσύνης, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Εκείνοι που προκαλούν τα προβλήματα, αρνούνται την ευθύνη και αγνοούν τον κανόνα του Kranzberg, που δηλώνει: «η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή· ούτε είναι ουδέτερη». Χρειαζόμαστε θεμελιώδεις αλλαγές στον σχεδιασμό των συστημάτων διανομής πληροφοριών ώστε να εξυπηρετούν την κοινωνία και όχι μόνο να αυξάνουν τα κέρδη λίγων σε βάρος μας.

Πηγή Coda Story

