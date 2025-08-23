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Διεθνής Αμνηστία: Ανησυχητικές οι δηλώσεις Πλεύρη για έλεγχο των ΜΚΟ
Πολιτική
12:09 - 23 Αυγ 2025

Διεθνής Αμνηστία: Ανησυχητικές οι δηλώσεις Πλεύρη για έλεγχο των ΜΚΟ

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη περί διαχειριστικού ελέγχου σε ΜΚΟ που αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική στο προσφυγικό, με τη Διεθνή Αμνηστία να κάνει λόγο για τιμωρητική στόχευση της κοινωνίας των πολιτών και πλήγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.    

Πιο αλαυτικά, η Διεθνής Αμνηστία, μέσω σειράς αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «ανησυχητικές» και τις σχεδιαζόμενες ενέργειες «τιμωρητικές». Τόνισε ότι, αν εφαρμοστούν, τα μέτρα αυτά θα αποτελούσαν πλήγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και θα επιβάρυναν τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, οι δηλώσεις Πλεύρη συνδέονται με πρόσφατες νομικές κινήσεις δύο ΜΚΟ που προσέφυγαν κατά της αναστολής της διαδικασίας ασύλου. Παράλληλα, υπήρξαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προσεχείς αυστηροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να διαγραφούν ΜΚΟ από το σχετικό μητρώο είτε επειδή προωθούν εναλλακτικές πολιτικές, είτε επειδή ασκούν νομικές προσφυγές.

Η Διεθνής Αμνηστία υπογράμμισε ότι οι οργανώσεις αυτές επιτελούν κρίσιμο έργο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον έλεγχο της εξουσίας. Αντί να περιορίζει το ρόλο τους, η ελληνική κυβέρνηση θα όφειλε να συνεργάζεται μαζί τους για τη βελτίωση των συνθηκών των αιτούντων άσυλο.

Επιπλέον, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει άμεσες διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές και να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει, εξαιτίας της συστηματικής περιστολής δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών.

Παρέμβαση Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μέσω Χ την τοποθέτηση της Διεθνούς Αμνηστίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Θάνο Πλεύρη. Όπως έγραψε, «ο Θάνος Πλεύρης κινείται στον σωστό δρόμο» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της και η δυτική υποκρισία υπέρ της παράνομης μετανάστευσης θα λάβει τέλος».

Δηλώσεις Πλεύρη

Οι αναρτήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας ακολούθησαν τις δηλώσεις του υπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για ΜΚΟ που «στρέφονται εναντίον του ίδιου του υπουργείου» και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διενεργηθεί έλεγχος στο μητρώο τους.

Όπως υποστήριξε, «η μεταναστευτική πολιτική δεν καθορίζεται ούτε από δικαστικές αποφάσεις ούτε από ΜΚΟ», και ότι η κυβέρνηση δεν συνδιαμορφώνει πολιτικές με υπηρεσιακούς παράγοντες ή εξωτερικούς φορείς. Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως σέβεται τα συνδικαλιστικά αιτήματα των εργαζομένων, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΜΚΟ δεν έχουν ρόλο στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 12:27
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