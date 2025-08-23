Διεθνής Αμνηστία: Ανησυχητικές οι δηλώσεις Πλεύρη για έλεγχο των ΜΚΟ

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη περί διαχειριστικού ελέγχου σε ΜΚΟ που αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική στο προσφυγικό, με τη Διεθνή Αμνηστία να κάνει λόγο για τιμωρητική στόχευση της κοινωνίας των πολιτών και πλήγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Πιο αλαυτικά, η Διεθνής Αμνηστία, μέσω σειράς αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «ανησυχητικές» και τις σχεδιαζόμενες ενέργειες «τιμωρητικές». Τόνισε ότι, αν εφαρμοστούν, τα μέτρα αυτά θα αποτελούσαν πλήγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και θα επιβάρυναν τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, οι δηλώσεις Πλεύρη συνδέονται με πρόσφατες νομικές κινήσεις δύο ΜΚΟ που προσέφυγαν κατά της αναστολής της διαδικασίας ασύλου. Παράλληλα, υπήρξαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προσεχείς αυστηροποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να διαγραφούν ΜΚΟ από το σχετικό μητρώο είτε επειδή προωθούν εναλλακτικές πολιτικές, είτε επειδή ασκούν νομικές προσφυγές.

Ελλάδα: Ανησυχητικές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου @thanosplevris, σύμφωνα με τις οποίες οι ΜΚΟ που αμφισβητούν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης ενώπιον δικαστηρίων θα υποβάλλονται σε έλεγχο. pic.twitter.com/aZccLUduj4 — Διεθνής Αμνηστία (@AmnestyGreece) August 22, 2025

Η Διεθνής Αμνηστία υπογράμμισε ότι οι οργανώσεις αυτές επιτελούν κρίσιμο έργο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον έλεγχο της εξουσίας. Αντί να περιορίζει το ρόλο τους, η ελληνική κυβέρνηση θα όφειλε να συνεργάζεται μαζί τους για τη βελτίωση των συνθηκών των αιτούντων άσυλο.

Επιπλέον, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει άμεσες διευκρινίσεις από τις ελληνικές αρχές και να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει, εξαιτίας της συστηματικής περιστολής δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών.

Αντί να υπονομεύει το ουσιαστικό έργο των ΜΚΟ, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσει τις συνθήκες και τη μεταχείριση των ατόμων που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα. — Διεθνής Αμνηστία (@AmnestyGreece) August 22, 2025

Παρέμβαση Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε μέσω Χ την τοποθέτηση της Διεθνούς Αμνηστίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Θάνο Πλεύρη. Όπως έγραψε, «ο Θάνος Πλεύρης κινείται στον σωστό δρόμο» και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της και η δυτική υποκρισία υπέρ της παράνομης μετανάστευσης θα λάβει τέλος».

Νομίζω είναι πασιφανές ότι ο @thanosplevris κινείται στον σωστό δρόμο. Εύγε συνέχισε έτσι φίλε μου. Η Ελλάδα θα προστατεύσει τα σύνορα της και η τυραννία των ανόητων στη Δύση υπέρ της λαθρομετανάστευσης θα τελειώσει. pic.twitter.com/GLlpFZSS1l — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 23, 2025

Δηλώσεις Πλεύρη

Οι αναρτήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας ακολούθησαν τις δηλώσεις του υπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για ΜΚΟ που «στρέφονται εναντίον του ίδιου του υπουργείου» και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διενεργηθεί έλεγχος στο μητρώο τους.

Όπως υποστήριξε, «η μεταναστευτική πολιτική δεν καθορίζεται ούτε από δικαστικές αποφάσεις ούτε από ΜΚΟ», και ότι η κυβέρνηση δεν συνδιαμορφώνει πολιτικές με υπηρεσιακούς παράγοντες ή εξωτερικούς φορείς. Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως σέβεται τα συνδικαλιστικά αιτήματα των εργαζομένων, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΜΚΟ δεν έχουν ρόλο στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων.