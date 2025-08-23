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Φάμελλος: Ώρα για ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό σε φορολογία, εισοδήματα και εθνικά ζητήματα
Πολιτική
16:05 - 23 Αυγ 2025

Φάμελλος: Ώρα για ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό σε φορολογία, εισοδήματα και εθνικά ζητήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κάλεσε τον πρωθυπουργό να πάρει σαφή θέση για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν το εισόδημα και τη φορολογία, όπως η μείωση του ΦΠΑ, η φορολογική ελάφρυνση και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης σύνταξης, της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς.

Μιλώντας στην ΕΡΑ, επισήμανε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για «μια διευρυμένη συζήτηση» σχετικά με την πορεία της χώρας μετά τα μνημόνια, αλλά και για τη φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων, «τον πολλαπλασιασμό σκανδάλων και της διαφθοράς».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε πως «είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και της χώρας», προσθέτοντας ότι «αξιοποιούμε τις πολιτικές του παρεμβάσεις και τον δημόσιο διάλογο που προκύπτει».

Για τη Γάζα, χαρακτήρισε την κατάσταση «εγκληματική» και κάλεσε την Ελλάδα και την Ε.Ε. να αντιδράσουν έμπρακτα, τονίζοντας πως «δεν φτάνουν μόνο οι δηλώσεις, χρειάζονται κυρώσεις σε επίπεδο Ευρώπης και ΟΗΕ κατά του κ. Νετανιάχου».

Όσον αφορά την Ουκρανία, επανέλαβε την ανάγκη για διεθνείς πρωτοβουλίες «με βάση το διεθνές δίκαιο και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», ώστε να μην επικρατεί «ο νόμος του ισχυρού», μια λογική που – όπως είπε – απειλεί και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Τέλος, για τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «απεχθάνεται οτιδήποτε δημόσιο» και υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης όχι μόνο των καμένων εκτάσεων, αλλά και της καθημερινής ζωής στις πληγείσες περιοχές.

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