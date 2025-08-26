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Δημοσκόπηση Interview: Πτώση 4,5% για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για Μητσοτάκη - Τσίπρα
Πολιτική
12:02 - 26 Αυγ 2025

Δημοσκόπηση Interview: Πτώση 4,5% για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για Μητσοτάκη - Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC δείχνει σημαντικές απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζουν μικρές αυξήσεις, χωρίς όμως να αξιοποιούν τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αισθητή υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο, χάνοντας 4,5 μονάδες (από 25,9% στο 21,4%). Παρά τη φθορά, κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν δείχνει ουσιαστική δυναμική. Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 9,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει δεύτερο με 12,2% (από 12% τον Ιούνιο).

Η Ελληνική Λύση ενισχύεται, από 7% σε 8,4%, κατακτώντας την τρίτη θέση, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%. Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,5%.

Άνοδο καταγράφουν, επίσης, μικρότερα κόμματα: η Φωνή Λογικής φτάνει στο 4,4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 στο 4,3% (από 3,5%) και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 4,1% (από 4%). Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις, ενισχύοντας ωστόσο ελαφρώς το ποσοστό του από 2,9% τον Ιούνιο σε 3,7%.

Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των αναποφάσιστων, που από το ήδη υψηλό 16,7% του Ιουνίου φτάνουν στο 17,4% τον Αύγουστο, ενισχύοντας την εικόνα πολιτικής αβεβαιότητας και αμφισβήτησης στο εκλογικό σώμα.

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Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

  • Ν.Δ. 25,9%
  • ΠΑΣΟΚ 14,8%
  • Ελληνική Λύση 10,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας 10%
  • ΚΚΕ 7,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%
  • Φωνή Λογικής 5,2%
  • ΜέΡΑ25 5%
  • ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

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Η σύγκριση Μητσοτάκη - Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την καταλληλότητα πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 26%. Ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην απάντηση «Κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερός στα επίπεδα που σημείωνε πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές, ενώ η διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως στην πτώση του κ. Μητσοτάκη.

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Αυξημένη αμφισβήτηση: Οι πολίτες δείχνουν «Κανέναν» για τη διακυβέρνηση

Στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, τα στοιχεία του Αυγούστου καταγράφουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η επιλογή «Κανένας» με 30,9%, ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αισθητή πτώση, από 31,7% σε 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες μέσα σε δύο μήνες.

Το ποσοστό του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει σχεδόν σταθερό (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται σε παρόμοια επίπεδα (7,3% – 7,4%). Οι υπόλοιποι αρχηγοί σημειώνουν μικρές μετατοπίσεις, χωρίς να διαφαίνεται τάση ανατροπής.

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ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας: Μοιρασμένες απόψεις για την πορεία του κόμματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για το τι πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Η εικόνα είναι μοιρασμένη: το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο 30% προκρίνει συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων (28%), αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν ένας στους δύο (48%) θα προτιμούσε σύμπλευση με τον κ. Τσίπρα, δείχνοντας την ισχυρή προσωπική του επιρροή στο κομματικό ακροατήριο. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39% προκρίνουν την αυτόνομη πορεία, θεωρώντας ότι μια συγχώνευση με νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους ωφελήσει πολιτικά ή εκλογικά.

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Μείωση φόρων στην κορυφή των προτιμήσεων των πολιτών

Στο ερώτημα για το ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν με σαφήνεια: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντίθετα, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η τάση για μείωση φόρων επιβεβαιώνεται και στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το 41% των πολιτών προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

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