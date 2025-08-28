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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση «φουσκώνει» τις προσδοκίες ενόψει ΔΕΘ – Διγλωσσία για τον 13ο-14ο μισθό
Πολιτική
15:54 - 28 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση «φουσκώνει» τις προσδοκίες ενόψει ΔΕΘ – Διγλωσσία για τον 13ο-14ο μισθό

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το θέμα της ΔΕΘ, μεταφέροντας τη συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό σε επίπεδο εντυπώσεων.    

«Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα "ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας" έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την δυσβάσταχτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, σήμερα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο.

Θα του επαναλάβουμε ότι μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας δεν νομιμοποιείται να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ας σταματήσει και την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα, γιατί επίσης θα πέσουν στο κενό».

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ καταλήγει: «Η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται. Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής «φουσκώνοντας» τα φορολογικά έσοδα».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 20:19
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