Μερτς: Η στρατιωτική και οικονομική εξάντληση θα φέρει το τέλος της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε το Σάββατο (30/8) ότι πιστεύει πως η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας μόνο όταν δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να τον συνεχίσει λόγω οικονομικών και στρατιωτικών περιορισμών.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων απαντήθηκαν με μια ακόμη πιο επιθετική στάση του καθεστώτος της Μόσχας έναντι του πληθυσμού της Ουκρανίας», τόνισε ο Μερτς σε περιφερειακή εκδήλωση των συντηρητικών στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

«Αυτό δεν θα σταματήσει μέχρι να διασφαλίσουμε από κοινού ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους και ίσως και για στρατιωτικούς λόγους δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Νωρίτερα το Σάββατο, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του διεξάγουν αδιάκοπη επίθεση σε σχεδόν όλο το μέτωπο στην Ουκρανία και ότι διαθέτουν το «στρατηγικό πλεονέκτημα».

Η Ρωσία έχει, επίσης, αυξήσει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου αυτό το καλοκαίρι.