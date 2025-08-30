Η ΕΕ πιέζει την Ουάσινγκτον να ανακαλέσει την απόφαση για περιορισμό πρόσβασης Παλαιστινίων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η ΕΕ επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφασή τους να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα, δήλωσε το Σάββατο (30/8) η επικεφαλής της διπλωματίας της Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Υπό το φως των υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ του ΟΗΕ και της χώρας που τον φιλοξενεί, όλοι ζητούμε να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση», δήλωσε η Κάλλας μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Η Κάλλας επικαλέστηκε το «διεθνές δίκαιο» ζητώντας από την Ουάσιγκτον να ανακαλέσει την έκτακτη αυτή απόφαση, η οποία ευθυγραμμίζει ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία διεξάγει πόλεμο στη Γάζα.

Η κίνηση των ΗΠΑ έρχεται σε μια στιγμή που η Γαλλία ηγείται μιας προσπάθειας για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Νέα Υόρκη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, εξέφρασε την αντίθεσή του πριν από τις συνομιλίες στη Δανία.

«Μια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν πρέπει να υπόκειται σε κανένα περιορισμό πρόσβασης», δήλωσε ο Μπαρό στους δημοσιογράφους. Μια σειρά υπουργών στην Κοπεγχάγη επανέλαβαν το αίτημα της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν την πρόσβαση στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε, επίσης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακαλέσουν την απόφασή τους, η οποία, όπως ανέφερε, «είναι σε σαφή αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία για την έδρα του ΟΗΕ». Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ένας 89χρονος βετεράνος ηγέτης που κάποτε είχε εγκάρδιες σχέσεις με την Ουάσινγκτον, είχε προγραμματίσει να παραστεί στη συνεδρίαση του ΟΗΕ.