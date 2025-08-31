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Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο
Πολιτική
19:15 - 31 Αυγ 2025

Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο

Reporter.gr Newsroom
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«Η Σύμη τίμησε χθες έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς» τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που από εδώ και στο εξής θα φέρει το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».

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