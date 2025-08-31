Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».