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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση που διαπιστώνει υπερπληθωρισμό δικηγόρων αδειοδοτεί 3 επιπλέον ιδιωτικές νομικές σχολές
Πολιτική
18:38 - 01 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση που διαπιστώνει υπερπληθωρισμό δικηγόρων αδειοδοτεί 3 επιπλέον ιδιωτικές νομικές σχολές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βουλευτής Κιλκίς και Υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, άσκησε τη Δευτέρα (1/9) αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιφατική πολιτική της στην ανώτατη εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τις ασυνέπειες σε σχέση με τη νομική εκπαίδευση και την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
«Το 2019, επί του αιτήματος ίδρυσης τέταρτης Νομικής σχολής στην Πάτρα, η τότε Υπουργός Παιδείας της ΝΔ κ. Κεραμέως δήλωσε κατηγορηματικά ότι «Η Νομική στην Πάτρα με την ΝΔ δεν θα ιδρυθεί» και τεκμηρίωσε ως εξής: «Για τη Νέα Δημοκρατία, έχει σημασία η εκπαίδευση να συμβαδίζει με την αγορά εργασίας, πράγμα που εν προκειμένω δεν μπορεί να συμβεί, καθώς η Ελλάδα μετρά χιλιάδες άνεργους δικηγόρους».
Το 2021, σε συνέντευξή της επί του ίδιου θέματος, η κ. Κεραμέως επανέλαβε: «Είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση να είναι κοντά στις ανάγκες της αγοράς. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι μια νέα νομική σχολή. Δεν είναι θέμα αν χρειάζεται η Πάτρα Νομική, αλλά η χώρα. Είναι ευρύτερη η συζήτηση για την αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη. Ποια τμήματα εξυπηρετούν τις εθνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, ποια ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας».
Τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η κ. Κεραμέως εκφράζουν ένα σωστό προβληματισμό. Διότι η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίες απαιτεί σοβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αξιοποιεί όλα τα δεδομένα και θα αναδιατάσσει τον ακαδημαϊκό χάρτη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ή τον κορεσμό της αγοράς ανά επάγγελμα.
Σήμερα, η ΝΔ αδειοδοτεί 4 ιδιωτικά πανεπιστημιακά παραρτήματα εκ των οποίων τα 3 διαθέτουν νομικές σχολές· και προφανώς έπεται συνέχεια καθώς στον περίφημο νόμο Πιερρακάκη δεν υφίσταται κανένα κριτήριο που θα συνδέει την άδεια με τις εθνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
Προσέξτε: η ίδια η κυβέρνηση η οποία διαπιστώνει υπερπληθωρισμό των δικηγόρων ως βασική παθογένεια του δικηγορικού σώματος στην Ελλάδα και μάλιστα διαρρέει ότι χρειάζονται αυστηρές εξετάσεις για να μειωθεί ο αριθμός των δικηγόρων, ταυτόχρονα αδειοδοτεί 3 επιπλέον ιδιωτικές νομικές σχολές (σύνολο 6) και βεβαίως με δυνατότητα να ανοίξουν κι άλλες! Εν ολίγοις, πριν 6 χρόνια η ΝΔ μετρούσε άνεργους δικηγόρους και σήμερα αδειοδοτεί 3 νέα τμήματα νομικής.
Δυστυχώς, όμως, τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Από τις τρεις ιδιωτικές νομικές σχολές, οι δύο βρίσκονται στην Αθήνα και η μία στην Θεσσαλονίκη. Αντιστοίχως, τα 13 παραρτήματα που κατέθεσαν αίτημα αδειοδότησης έχουν την εξής κατανομή: 10 στην Αθήνα, 2 στην Θεσσαλονίκη και 1 στον Πειραιά. Κατά συνέπεια, ένα ακόμη μεγάλο λάθος του νόμου Πιερρακάκη είναι ότι δεν προβλέπει γεωγραφικά κριτήρια ούτως ώστε να διασφαλίσει τη σύνδεση της περιφέρειας με τη γνώση, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Και δυστυχώς, αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά σε κλείσιμο σειράς πανεπιστημίων στην περιφέρεια ακόμα και σχολών υψηλής ζήτησης.
Ακόμη και η εκ των υστέρων διορθωτική νομοθέτηση κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη την αγορά εργασίας και την ισόρροπη σχέση κέντρου-περιφέρειας ως προς τη σύνδεσή τους με την ανώτατη εκπαίδευση, δεν θα είναι αρκετή να διορθώσει το κακό.
Αντιθέτως με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ στη δική του κατατεθειμένη πρόταση περιγράφει ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο με ακαδημαϊκά και γεωγραφικά κριτήρια για πραγματικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την ισχυροποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και την υποστήριξη της περιφέρειας.
Θυμίζουμε δε, ότι σε καμία ανεπτυγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου η ανώτατη παιδεία δεν στηρίζεται σε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Τα συναντάμε κυρίως σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Υεμένη, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντιθέτως, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν με ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια και συμπληρωματικά πραγματικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να μετατρέψει την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας σε Ελ Ντοράντο».
Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 18:39
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