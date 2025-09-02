Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη πλήττει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Τη Δευτέρα (1/9), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συναντήσεις με οικονομικούς, εργασιακούς, παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς ενόψει της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέσα από διαδικασία δημόσιου διαλόγου.

Κατά τις συναντήσεις με τη ΓΣΕΕ, το ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, ο κ. Φάμελλος επισήμανε τις νομοθετικές προτάσεις του κόμματος για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων με μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Επανέλαβε, επίσης, την πρόταση για 120 δόσεις για τα χρέη των επαγγελματιών, με παράλληλο κούρεμα επιτοκίων και κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις, μέτρο που θα συνδεθεί με την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης.

Σχολιάζοντας την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της κατανάλωσης. Η ακρίβεια, για την οποία ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες». Παράλληλα σημείωσε: «Υπάρχει και το επιπλέον πρόβλημα, της χαμηλής ρευστότητας και της πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις και στις πιστώσεις. Αντί να υπάρχει ένας πλουραλισμός στην αγορά, έχουμε μόνο χρεώσεις, προμήθειες, κατασχέσεις και βάρη από τις τράπεζες προς τους μικρομεσαίους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε την αντίθεση του κόμματος στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών και ζήτησε την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται οι οφειλές. Τόνισε, επίσης, ότι η Δημόσια ΔΕΗ, η ουσιαστική συμμετοχή του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και η φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ για τη χρηματοδότηση ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης είναι μέτρα που θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να δημιουργήσει εχθρούς και να θρέψει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να καλύψει τα σκάνδαλα και την ανεπάρκεια της». Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτο έκτρωμα» το εργατικό νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την εργατική σκλαβιά που ετοιμάζει. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη σημασία της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στάθηκε στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της παραμονής των νέων στην περιφέρεια για την προκοπή τους και την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ υπογράμμισε ότι η τουριστική επιχειρηματικότητα πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και να επεκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αν δεν έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και τους κανόνες. Η τουριστική επέκταση χωρίς σχεδιασμό και υποδομές θα οδηγήσει στην υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται ο τουρισμός. Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός. Θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Η συγκέντρωση της οικονομίας σε λίγους, δημιουργεί υπερκέρδη που πλήττουν την υγιή επιχειρηματικότητα του τουρισμού», επισήμανε.

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Για το ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η ευρωπαϊκή και η ελληνική κανονικότητα είναι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, να ζουν και να αμείβονται καλά με ένα οκτάωρο δουλειάς, να έχουν φθηνά καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια, να μην κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και ταυτόχρονα να έχουν καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στη ΔΕΘ».