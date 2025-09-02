ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη πλήττει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Πολιτική
12:04 - 02 Σεπ 2025

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη πλήττει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη Δευτέρα (1/9), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συναντήσεις με οικονομικούς, εργασιακούς, παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς ενόψει της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέσα από διαδικασία δημόσιου διαλόγου.

Κατά τις συναντήσεις με τη ΓΣΕΕ, το ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, ο κ. Φάμελλος επισήμανε τις νομοθετικές προτάσεις του κόμματος για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων με μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Επανέλαβε, επίσης, την πρόταση για 120 δόσεις για τα χρέη των επαγγελματιών, με παράλληλο κούρεμα επιτοκίων και κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις, μέτρο που θα συνδεθεί με την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης.

Σχολιάζοντας την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, ο κ. Φάμελλος τόνισε: «Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της κατανάλωσης. Η ακρίβεια, για την οποία ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες». Παράλληλα σημείωσε: «Υπάρχει και το επιπλέον πρόβλημα, της χαμηλής ρευστότητας και της πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις και στις πιστώσεις. Αντί να υπάρχει ένας πλουραλισμός στην αγορά, έχουμε μόνο χρεώσεις, προμήθειες, κατασχέσεις και βάρη από τις τράπεζες προς τους μικρομεσαίους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε την αντίθεση του κόμματος στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών και ζήτησε την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται οι οφειλές. Τόνισε, επίσης, ότι η Δημόσια ΔΕΗ, η ουσιαστική συμμετοχή του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και η φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ για τη χρηματοδότηση ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης είναι μέτρα που θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να δημιουργήσει εχθρούς και να θρέψει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να καλύψει τα σκάνδαλα και την ανεπάρκεια της». Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτο έκτρωμα» το εργατικό νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την εργατική σκλαβιά που ετοιμάζει. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη σημασία της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στάθηκε στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της παραμονής των νέων στην περιφέρεια για την προκοπή τους και την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ υπογράμμισε ότι η τουριστική επιχειρηματικότητα πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και να επεκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αν δεν έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και τους κανόνες. Η τουριστική επέκταση χωρίς σχεδιασμό και υποδομές θα οδηγήσει στην υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται ο τουρισμός. Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός. Θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Η συγκέντρωση της οικονομίας σε λίγους, δημιουργεί υπερκέρδη που πλήττουν την υγιή επιχειρηματικότητα του τουρισμού», επισήμανε.

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Για το ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η ευρωπαϊκή και η ελληνική κανονικότητα είναι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, να ζουν και να αμείβονται καλά με ένα οκτάωρο δουλειάς, να έχουν φθηνά καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια, να μην κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και ταυτόχρονα να έχουν καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στη ΔΕΘ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάος στο Αφγανιστάν από τον καταστροφικό σεισμό: Τουλάχιστον 1.124 νεκροί και 3.251 τραυματίες
Ειδήσεις

Χάος στο Αφγανιστάν από τον καταστροφικό σεισμό: Τουλάχιστον 1.124 νεκροί και 3.251 τραυματίες

ΣΥΡΙΖΑ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Έρευνα ΕΥ: Το 48% των εργοδοτών δυσκολεύεται στην εύρεση ταλέντου - «Κλειδί» η μετακίνηση εργαζομένων
Επιχειρήσεις

Έρευνα ΕΥ: Το 48% των εργοδοτών δυσκολεύεται στην εύρεση ταλέντου - «Κλειδί» η μετακίνηση εργαζομένων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής
Άλλοι Αρθρογράφοι

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»
Πολιτική

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αφήνει πίσω της μία χώρα ακριβότερη και δημογραφικά αδύναμη

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ