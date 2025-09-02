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Έρευνα ΕΥ: Το 48% των εργοδοτών δυσκολεύεται στην εύρεση ταλέντου - «Κλειδί» η μετακίνηση εργαζομένων
Επιχειρήσεις
11:49 - 02 Σεπ 2025

Έρευνα ΕΥ: Το 48% των εργοδοτών δυσκολεύεται στην εύρεση ταλέντου - «Κλειδί» η μετακίνηση εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
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Η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα της εποχής, όπως καταδεικνύει η παγκόσμια έρευνα EY 2025 Mobility Reimagined Survey, σύμφωνα με την οποία περίπου τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις χρειάζονται πάνω από ένα χρόνο για να καλύψουν ανώτερες θέσεις. Σε συνθήκες διεθνών αγορών εργασίας που αντιμετωπίζουν πιέσεις κόστους και ανισορροπίες προσφοράς–ζήτησης, η κινητικότητα των εργαζομένων (employee mobility) εντός των οργανισμών αποκτά πλέον κρίσιμη στρατηγική σημασία.

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις 1.074 επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού που επιμελούνται τη μετακίνηση των εργαζομένων (mobility professionals) από 22 χώρες, αποτυπώνοντας τις διαφορές ανάμεσα σε οργανισμούς που αξιοποιούν την κινητικότητα ως στρατηγικό εργαλείο - είτε για τη διαχείριση ταλέντου, είτε για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως η GenAI - και σε όσους εξακολουθούν να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν.

Η ζήτηση για ταλέντο παγκοσμίως είναι μεγαλύτερη από ποτέ

Η έλλειψη υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες παραμένει έντονη, με το 48% των εργοδοτών που συμμετείχαν στην παγκόσμια έρευνα της EY, να δηλώνουν ότι αδυνατούν να βρουν το ταλέντο που χρειάζονται, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις (74%) αναφέρουν ότι η κάλυψη ανώτερων ρόλων μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η κινητικότητα των εργαζομένων αποκτά διπλή αξία, καθώς λειτουργεί τόσο ως εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού, αλλά και ως μοχλός προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, το 85% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι ενδοεταιρικές μετακινήσεις έχουν θετικό μετασχηματιστικό αντίκτυπο, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι μια τέτοια εμπειρία αυξάνει την πρόθεσή τους να παραμείνουν στον εργοδότη τους. Και δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρας: οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν την κινητικότητα ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής τους σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης ταλέντου, εμφανίζουν πάνω από διπλάσιες πιθανότητες να πετύχουν ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 10%.

Πίεση για αποτελέσματα, με λιγότερους πόρους

Για το 96% των επαγγελματιών που επιμελούνται τη μετακίνηση των εργαζομένων, η μείωση κόστους αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πιο ανεπτυγμένες ομάδες κινητικότητας (mobility functions) παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην παρακολούθηση δεικτών απόδοσης (68%), της επίδρασης της κινητικότητας στον κύκλο εργασιών (63%), των ποσοστών προαγωγών μετά την ανάθεση θέσης (59%) και της ταχύτητας κάλυψης θέσεων (53%).

Υπό την πίεση για μείωση του λειτουργικού κόστους, οι ομάδες αυτές υιοθετούν σχεδόν διπλάσιο αριθμό λύσεων αυτοματοποίησης και outsourcing σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα. Η προσέγγισή τους δεν αφορά μόνο στη διαχείριση των μετακινήσεων προσωπικού, αλλά αντικατοπτρίζει μια πιο ώριμη στάση αναφορικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη διαχείριση πόρων και την ενίσχυση της ευελιξίας, ειδικά σε συνθήκες αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα δυναμική στη μετακίνηση εργαζομένων

Όπως καταγράφει η έρευνα, η χρήση εργαλείων GenAI από τους επαγγελματίες του κλάδου αυξάνεται αισθητά: από 22% το προηγούμενο έτος, πλέον περισσότεροι από ένας στους τρεις (35%) δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν σε τακτική βάση.

Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για μια συγκυριακή τάση. Το 70% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η GenAI θα έχει θετικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου μετακίνησης εργαζομένων - από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την υποστήριξη της ευέλικτης εργασίας, έως τη βελτίωση της διαχείρισης ρίσκου. Καθώς η τεχνολογία αναλαμβάνει ένα μέρος από τις καθημερινές, επαναλαμβανόμενες διεργασίες, όπως η σύνταξη εγγράφων ή η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, οι επαγγελματίες της εταιρικής κινητικότητας έχουν πλέον το χώρο και το χρόνο να λειτουργήσουν πιο ουσιαστικά, προσφέροντας υποστήριξη σε κρίσιμα ζητήματα προς το HR και τη διοίκηση.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επικεφαλής Υπηρεσιών Organization, Change & People και Επικεφαλής Τομέα EY Private της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η κινητικότητα δεν είναι απλώς εργαλείο διαχείρισης ταλέντου - είναι δείκτης κουλτούρας και στρατηγικής προσαρμοστικότητας. Σε μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι αναζητούν ευελιξία, επιλογές, νέες εμπειρίες μέσα από τις οποίες θα αναπτυχθούν και ουσιαστική προσφορά μέσα από την εργασία τους, και η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το πώς και το γιατί δουλεύουμε, η κινητικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στο εσωτερικό των οργανισμών αποκτά νέο νόημα. Οι οργανισμοί που τη συνδέουν με πραγματικό ανθρώπινο αντίκτυπο - που δεν τη βλέπουν μόνο ως logistics, αλλά ως εμπειρία, εξέλιξη και ενδυνάμωση - θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν σε εμπιστοσύνη, ελκυστικότητα, ανθεκτικότητα και απόδοση».

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