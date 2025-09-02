Χάος στο Αφγανιστάν από τον καταστροφικό σεισμό: Τουλάχιστον 1.124 νεκροί και 3.251 τραυματίες

Ο απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν ανήλθε σε 1.124 νεκρούς, σύμφωνα με την αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου. Επιπλέον, τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περισσότερα από 8.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσαν.

Οι διασώστες εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια σπιτιών από λάσπη και πέτρα, σε απομονωμένες και δύσβατες κοιλάδες. Εν τω μεταξύ, η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας του ορεινού τοπίου και των άσχημων καιρικών συνθηκών, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι Ταλιμπάν απηύθυναν διεθνή έκκληση για βοήθεια, καθώς ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και μαζικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές – μια από τις πιο φονικές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στο Αφγανιστάν.

Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, υπογράμμισε την ανάγκη για διεθνή βοήθεια, τονίζοντας ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τα σπίτια τους. Η καταστροφή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια χώρα που ήδη βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση, επιδεινωμένη από την αποχώρηση της διεθνούς βοήθειας μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021. Η αυστηρή πολιτική τους, όπως η απαγόρευση της εκπαίδευσης και της εργασίας για τις γυναίκες, έχει οδηγήσει σε μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης και της ανθρωπιστικής στήριξης.

Η ήδη επιβαρυμένη διοίκηση των Ταλιμπάν αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της επιστροφής εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών που απελάθηκαν πρόσφατα από το Πακιστάν και το Ιράν. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τρία χωριά στην Κουνάρ καταστράφηκαν ολοσχερώς, με 610 θανάτους να καταγράφονται στην εν λόγω επαρχία και ακόμη 12 στη Νανγκαρχάρ.

Σε πολλές περιοχές, οι κάτοικοι έκλαιγαν ανάμεσα στα ερείπια ή προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν εγκλωβισμένους με τα χέρια τους. Κάποιοι ζητούσαν επειγόντως βοήθεια, όπως ασθενοφόρα, ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό διάσωσης. Ο στρατός ανέπτυξε ομάδες διάσωσης σε όλη την πληγείσα ζώνη, με 40 πτήσεις να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για τη μεταφορά τραυματιών και θυμάτων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις αύξησαν τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πτώσης βράχων, κλείνοντας πολλούς δρόμους και αποκόπτοντας απομακρυσμένα χωριά. Η Βρετανία ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική βοήθεια, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα διοχετευτεί στο καθεστώς των Ταλιμπάν αλλά μέσω έμπιστων συνεργατών.

Η Κίνα, επίσης, δήλωσε πρόθυμη να στηρίξει τις προσπάθειες ανακούφισης, ενώ η Ινδία ήδη έστειλε σκηνές και τρόφιμα, με επιπλέον ανθρωπιστικό υλικό να αναμένεται. Οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη λύπη τους για την τραγωδία, χωρίς όμως να έχουν διευκρινίσει αν θα προσφέρουν βοήθεια.