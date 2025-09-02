ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεφαλογιάννη προς Δούκα: Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και μισαλλοδοξίας
Πολιτική
14:20 - 02 Σεπ 2025

Κεφαλογιάννη προς Δούκα: Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και μισαλλοδοξίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με σημερινή της ανακοίνωση, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, άσκησε κριτική στο δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την απάντησή του σε επιστολή της, η οποία αφορούσε τα εκτεταμένα υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι που εμφανίζονται σε τοίχους της Αθήνας με μηνύματα κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών.

Όπως ανέφερε η κα Κεφαλογιάννη «η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα, προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

Σημείωσε ότι η επιστολή της αφορούσε ένα σοβαρό ζήτημα που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας και περιλάμβανε δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας.

«Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του. Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος», επεσήμανε η υπουργός.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε: «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία. Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή που απέστειλε η υπουργός προς τον δήμαρχο, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την Αθήνα και τονίζεται η ανάγκη «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» για την προστασία της εικόνας της πόλης.

Παράλληλα, η υπουργός επεσήμανε στον κ. Δούκα ότι «η Αθήνα είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική πόλη που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλά αυτές τις αξίες, της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ
Πολιτική

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ

Πούτιν: «Κόκκινη γραμμή» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Καμία ένσταση για την ΕΕ
Ειδήσεις

Πούτιν: «Κόκκινη γραμμή» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Καμία ένσταση για την ΕΕ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (KEEE) στην 89η ΔΕΘ
Οικονομία

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (KEEE) στην 89η ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα
Ανεμοδείκτης

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

Υπογραφή διμερούς συμφωνίας- Ελλάδα και Γαλλία για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Υπογραφή διμερούς συμφωνίας- Ελλάδα και Γαλλία για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT
Πολιτική

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας
Αυτοδιοίκηση

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ