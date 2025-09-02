Κεφαλογιάννη προς Δούκα: Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και μισαλλοδοξίας

Με σημερινή της ανακοίνωση, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, άσκησε κριτική στο δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την απάντησή του σε επιστολή της, η οποία αφορούσε τα εκτεταμένα υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι που εμφανίζονται σε τοίχους της Αθήνας με μηνύματα κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών.

Όπως ανέφερε η κα Κεφαλογιάννη «η απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα, προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη. Όχι μόνο για τον πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο, αλλά κυρίως γιατί δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος».

Σημείωσε ότι η επιστολή της αφορούσε ένα σοβαρό ζήτημα που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας και περιλάμβανε δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας.

«Δυστυχώς, ο κ. Δούκας αρνήθηκε και τα δύο. Γιατί πολύ απλά φαίνεται ότι δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του. Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αποφάσισε την φτηνή προπαγάνδα, που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος», επεσήμανε η υπουργός.

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε: «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και υβριστικών συνθημάτων. Δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μισαλλοδοξία. Οφείλει να είναι και να παραμείνει μια ανοιχτή, ασφαλής και δημοκρατική πόλη που σέβεται τους επισκέπτες της και τις αξίες της χώρας μας. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή που απέστειλε η υπουργός προς τον δήμαρχο, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την Αθήνα και τονίζεται η ανάγκη «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» για την προστασία της εικόνας της πόλης.

Παράλληλα, η υπουργός επεσήμανε στον κ. Δούκα ότι «η Αθήνα είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική πόλη που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τις προσωπικές τους πεποιθήσεις. Η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλά αυτές τις αξίες, της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας».