Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε σε συνέντευξή του στο OPEN ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το προσεχές Σάββατο (6/9) θα περιλαμβάνουν μόνιμες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες.

Όπως εξήγησε, το ύψος των παρεμβάσεων θα φτάνει περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ, ποσό που προστίθεται στο «πακέτο» ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο για την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και τη χορήγηση 250 ευρώ ετησίως σε συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η έμφαση θα δοθεί στη μείωση των άμεσων φόρων, καθώς αυτή η μείωση αποδίδεται άμεσα στους πολίτες, σε αντίθεση με τη μείωση των έμμεσων φόρων, η οποία συνήθως απορροφάται από ενδιάμεσους φορείς. «Το είδαμε στο παρελθόν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Ισπανία, που πήρε πίσω τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Οι πολίτες θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος από τις μειώσεις των άμεσων φόρων. Η κυβέρνηση δεν δουλεύει για τους «πονηρούληδες» και τους «εξυπνάκηδες» αλλά για το μέσο Έλληνα πολίτη», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, έχει αυξήσει τα κρατικά έσοδα, κυρίως λόγω της ανάπτυξης που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης και των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Σχετικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι τα δύο τελευταία χρόνια οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς και πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καλή σχέση με τα μαθηματικά. Έχει τοποθετηθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι το μέτρο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες κοστίζει 1,4 δισ. ευρώ, ο κ. Ανδρουλάκης υπολογίζει περίπου τα μισά. Το ζήσαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ που θα έσκιζε τα μνημόνια και με τα «λεφτόδεντρα». Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ ας το κάνει, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τι τάζει ο καθένας. Εμείς δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε στηριζόμενοι στην πρόοδο της οικονομίας και στις επιτυχίες στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εξαντλούμε τα περιθώρια για όλες τις κατηγορίες των πολιτών: δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι – όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός – σήμερα ανακοινώνεται η λίστα με τα «μεγάλα ψάρια», δηλαδή όσους εισέπραξαν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις, οι οποίοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. «Ήταν υποχρέωσή μας και το κάνουμε πράξη», σημείωσε.

Τέλος, αναφορικά με την πιθανή επιστροφή του κ. Τσίπρα, ο αντιπρόεδρος επεσήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη κριθεί στο παρελθόν από τους πολίτες και σήμερα προσπαθεί να πείσει ότι επί των ημερών του περνούσαν καλύτερα. «Περνούσαν δηλαδή καλύτερα οι 500.000 άνεργοι του 2019 που σήμερα έχουν βρει δουλειά, επειδή τότε ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η ΝΔ. Και καλεί τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους επειδή τον καταψήφισαν. Δεν νομίζω ότι η παρουσία του κ. Τσίπρα θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει μια ανακατανομή δυνάμεων στο χώρο της αριστεράς, από εκεί και πέρα οι πολίτες μας βλέπουν όλους, κρίνουν και συγκρίνουν. Το βασικό θέμα για εμάς είναι να κάνουμε τη δουλειά μας με το σωστό τρόπο, με αποτελεσματικότητα, σοβαρότητα, σεμνότητα και ενσυναίσθηση, αποφεύγοντας λάθη και επιχειρώντας να δώσουμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου».