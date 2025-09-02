Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (KEEE) στην 89η ΔΕΘ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αφενός στον διάλογο για την επιχειρηματικότητα και αφετέρου με σειρά δράσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τον σκοπό και τη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα:

Η ΚΕΕΕ επιμελείται την πολυσυλλεκτική εκπροσώπηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις και το εμπορικό προφίλ της εγχώριας αγοράς, διαμέσου της συμμετοχής στα Περίπτερα 2 & 3 όλων των Επιμελητηρίωντης χώρας,με εκθέτες εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΚΕΕΕ διοργανώνει την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025(Makedonia Palace Hotel, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2) και ώρα 18:20 - 20:30 ημερίδα με θέμα: «Προκλήσεις της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας», με προσκεκλημένους τους εκθέτες και εκπροσώπους του ελληνικού επιχειρείν και κεντρικούς ομιλητές τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Σταύρο Καλαφάτη.

Η ΚΕΕΕ πραγματοποιεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 - 13:30 (“Makedonia Palace Hotel”, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2) Γενική Συνέλευση. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ θα παραστούν και θα συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Η ΚΕΕΕ τηνΚυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025 (Εκθεσιακός χώρος ΔΕΘ - Κεντρική Είσοδος Περιπτέρου 2) και ώρα 11:30 θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια των Περιπτέρων της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων.

Στο πλαίσιο του διαλόγου με την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, η ΚΕΕΕ υπέβαλε υπόμνημα, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι ελληνική οικονομία διανύει μία περίοδο ανθεκτικότητας και συγκρατημένης δυναμικής, εν μέσω έντονων αναταράξεων στο διεθνές περιβάλλον, οι έως σήμερα πολιτικές δεν αρκούν.

Ζητά άμεσα να αρθούν τα αντιαναπτυξιακά μέτρα της μνημονιακής περιόδου, τα οποία οδήγησαν σε οικονομικό αποκλεισμό δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία και αποτελεσματική ένταξη των ΜμΕ στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ενδεικτικά, η ΚΕΕΕ προκρίνει ως επιτακτική ανάγκη την άμεση λήψη των 5 παρακάτω μέτρων:

Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, του τέλους επιτηδεύματος και στα νομικά πρόσωπα και της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών βάση ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Σταθερό και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων με λήψη μέτρων “Energy Cost Cap” και πλαφόν για ΜμΕ, σε εθνικό επίπεδο εφόσον η ΕΕ καθυστερεί -αν και είμαστε μία χώρα πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση καταλήγουμε να έχουμε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναμόρφωση των κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, με προτεραιοποίηση των κριτηρίων των οφειλόμενων ποσών και τη διάρκεια του πιστωτικού ιστορικού, με στόχο τον απεγκλωβισμό των ΜμΕ από τις συνέπειες της μνημονιακής περιόδου και την πρόσβασή τους, τόσο σε τραπεζικό δανεισμό όσο και σε αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Δημιουργία μηχανισμών εγγυήσεων για μικροπιστώσεις έως 50.000€ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και φορολογικά κίνητρα για χρηματοδότηση μέσωfactoring &leasing. Αναβίωση όλων των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, που δημιουργήθηκαν την περίοδο 2010-2018, με διαγραφή προσαυξήσεων και παράλληλη αυστηροποίηση των κριτηρίων διατήρησής τους, για την άρση του οικονομικού αποκλεισμού χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων και τη μείωση του ιδιωτικού χρέους.



Επιπλέον, η ΚΕΕΕ καλεί την πολιτεία να ενδυναμώσει τον ρόλο και τον λόγο των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω 3 βασικών αξόνων: