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Κατρίνης: Εναλλακτικό πρόγραμμα φέρνει στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ για να επιστρέψει η αισιοδοξία στην κοινωνία
Πολιτική
13:24 - 05 Σεπ 2025

Κατρίνης: Εναλλακτικό πρόγραμμα φέρνει στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ για να επιστρέψει η αισιοδοξία στην κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει «ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα φέρει ξανά την αισιοδοξία στην κοινωνία».

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι «η περίοδος Μητσοτάκη ανήκει στο παρελθόν. Η κοινωνία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: θέλει πολιτική αλλαγή» και συμπλήρωσε: «Αυτό το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με εκλογές και αλλαγή πορείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «οι εκλογές δεν ζητούνται όταν συμφέρουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει όλες τις κρίσιμες μάχες: με την ακρίβεια που «στραγγαλίζει» τα νοικοκυριά, με το ιδιωτικό χρέος που διογκώνεται, με την καθημερινότητα που επιβαρύνει όλο και περισσότερο τους πολίτες, με τη στέγαση που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τη νέα γενιά και με το δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «μάχη του έθνους» και όχι δευτερεύον ζήτημα. Μάλιστα, τόνισε ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση για το δημογραφικό τα τελευταία έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται σε μια επιδοματική λογική: «Από τη μία τσέπη η κυβέρνηση παίρνει με την υπερφορολόγηση και από την άλλη επιστρέφει ένα μικρό μέρος, επιχειρώντας να αλλάξει την εικόνα. Δεν αλλάζει όμως έτσι η πραγματικότητα της πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά μόνο η επικοινωνιακή βιτρίνα». Θύμισε, επίσης, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετίας της κυβέρνησης, που αποτυπώνει πλήρη αποτυχία σε όλα τα μέτωπα.

«Πόσες επανεκκινήσεις θα κάνει ακόμα αυτή η κυβέρνηση;» ήταν το ερώτημα που έθεσε, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει χρόνο στην εξουσία, χωρίς να δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Όπως τόνισε, υπήρξε «επανεκκίνηση» μετά τις υποκλοπές, άλλη «επανεκκίνηση» μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τώρα μια ακόμη μετά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μια κυβέρνηση που αναζητά διαρκώς σωσίβια επικοινωνιακής διάσωσης είναι μια κυβέρνηση που έχει χάσει τον προσανατολισμό της και έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι και στα εθνικά θέματα η χώρα πορεύεται χωρίς στρατηγική.

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