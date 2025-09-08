Συνάντηση Γεραπετρίτη- Μ. Χαφτάρ: Στο «τραπέζι» μεταναστευτικό, στρατηγικές συνεργασίες και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ελλάδα και Λιβύη εξέφρασαν τη βούλησή τους για ειλικρινή διάλογο και ενίσχυση της συνεργασίας σε ενέργεια, επενδύσεις και μεταφορές, στο πλαίσιο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με το Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ, ενόψει της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου. Η επίσκεψη του κ. Χαφτάρ στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου.

Από την πλευρά του, κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός επανέλαβε, επίσης, την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Τέλος, επεσήμανε τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας.