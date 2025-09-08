Τετ α τετ Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη με τον γιο του Χαφτάρ στο Μαξίμου

Σύντομη συνάντηση με τον Μπελγκασέμ Χαφτάρ, γιο του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, με φόντο την ενίσχυση των ελληνολιβυκών σχέσεων σε οικονομία, ενέργεια και μεταφορές. Οι επαφές εντάσσονται σε μια ευρύτερη διπλωματική κινητικότητα που ακολουθεί τις επισκέψεις του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, τόσο στη Βεγγάζη όσο και στην Τρίπολη.

Πιο αναλυτικά, ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ βρίσκεται στην Αθήνα για μια σειρά συναντήσεων με Έλληνες αξιωματούχους. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Δευτέρας (8/9), ο Χαφτάρ συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ αργότερα θα έχει συνομιλίες και με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται περίπου δύο μήνες μετά την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του, καθώς και την επίσκεψή του στην Τρίπολη, στην Δυτική Λιβύη.

Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης επικεντρώνεται στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, ενώ συζητούνται και θέματα αεροπορικών και ακτοπλοϊκών συνδέσεων για την μεταφορά εμπορευμάτων.

Επιπλέον, την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης, El-Taher Salem Muhammad El-Baour.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι οι επισκέψεις του Έλληνα ΥΠΕΞ τον Ιούλιο στη Λιβύη – τόσο στη Βεγγάζη όσο και στην Τρίπολη – είχαν μεγάλη επιτυχία και επανεκκίνησαν τις συνομιλίες σε υψηλότερο επίπεδο. Στόχος ήταν η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες μειώθηκαν κατακόρυφα ως αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων.

Επιπλέον, στο τέλος Αυγούστου ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 48 στελεχών της ελληνικής ακτοφυλακής και αναμένονται επόμενοι κύκλοι εκπαίδευσης. Τον Αύγουστο συγκροτήθηκαν και οι τεχνικές επιτροπές από την ελληνική πλευρά, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η ημερομηνία έναρξης των συζητήσεων με την πλευρά της Τρίπολης αναμένεται σύντομα, με τις διαπραγματεύσεις να πραγματοποιούνται σε τεχνικό επίπεδο.

Η πρόθεση της Αθήνας είναι να επαναληφθούν αυτές οι συζητήσεις και με την πλευρά της Βεγγάζης, ενώ επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Τρίπολης.