Μαρινάκης: Οι μόνιμες αυξήσεις εισοδημάτων είναι το καλύτερο όπλο κατά της ακρίβειας

«Όπως δεν πρέπει να μηδενίζουμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, έτσι και απαγορεύεται -θα πω εγώ- να πανηγυρίζουμε ή να εφησυχάζουμε τη στιγμή που πολλοί συμπολίτες μας έχουν ακόμα πολλά προβλήματα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Real.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν είναι πλήρως συμβατά με την ιδεολογία της ΝΔ και με όσα διαχρονικά υπηρετεί ο πρωθυπουργός. «Με πολύ απλά λόγια, μια πολιτική η οποία ξεκινάει από το 2019 και έχει ως στόχο να μεγαλώσει την πίτα, να αυξήσει τα έσοδα του Κράτους με την ψηφιακή αναβάθμιση, με τις επενδύσεις που έχουν αυξηθεί, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έφερε και φέρνει λεφτά στο Κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι και τα λεφτά αυτά δεν επιστρέφονται πίσω με επιδόματα, επιστρέφονται πίσω με φοροελαφρύνσεις, που οι φοροελαφρύνσεις είναι στην πραγματικότητα αυξήσεις μισθών», ανέφερε.

Αναφορικά με το θέμα του ΦΠΑ, επισήμανε ότι μέχρι το Σάββατο (6/9) η κυβέρνηση είχε ήδη μειώσει 72 φόρους – οι οποίοι πλέον γίνονται περισσότεροι – καθώς και 22 έμμεσους φόρους. «Τώρα, στα νησιά γίνεται γιατί μπορεί να γίνει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δηλαδή ειδικές εξαιρέσεις προβλέπονται σε νησιωτικές περιοχές. Μακάρι αυτό να μπορούσε να επεκταθεί και σε περιοχές ακριτικές, όπως ο Έβρος. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί με βάση την καταγωγή. Παντού υπάρχουν συνεπείς και μη», διευκρίνισε.

Παράλληλα, διέψευσε τα fake news που κυκλοφόρησαν σχετικά με δήθεν καταδίκη της Ελλάδας για ζητήματα ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε απαντήσεις με στοιχεία. Επιπλέον, εξήγησε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, τονίζοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε δεν αφήνει κανέναν εκτός.

Σχετικά με την ακρίβεια, υπογράμμισε: «Όταν τα μέτρα είναι μόνιμα και το εισόδημα αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς και όσο μεγαλύτερους μπορούμε, με βάση τα δημόσια οικονομικά, τότε κάποια στιγμή που σταματάει ν' ανεβαίνει πολύ ο πληθωρισμός και ας ελπίσουμε να έχουμε και αποπληθωρισμό, αυτά μένουν στην τσέπη των πολιτών και στην πραγματικότητα φαίνονται και περισσότερο».

Αναφέρθηκε, επίσης, στους ελέγχους στην αγορά, λέγοντας ότι πριν το 2020 δεν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός αντιμετώπισης φαινομένων αισχροκέρδειας ή παραπλανητικών εκπτώσεων, ενώ τώρα με τη ΔΙΜΕΑ υπάρχει κεντρικός έλεγχος και έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα. «Ναι. δύο να είναι τα μέτωπα τα οποία μπορείς να ανοίξεις για να περιορίσεις αυτό το φαινόμενο. Ο ένας είναι να αυξάνεις τα εισοδήματα με μόνιμα μέτρα και ο άλλος είναι με το να τιμωρείς αυτούς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση αυτού του φαινομένου, με λίγα λόγια αισχροκερδούν. Και τα δύο τα έχουμε προχωρήσει, νομίζω, σε ικανοποιητικό βαθμό, έχουν κάθε λόγο οι πολίτες να ζητάνε παραπάνω», σημείωσε.

Για το παράδειγμα της Ισπανίας με τη μείωση του ΦΠΑ, ανέφερε ότι οι μειώσεις δεν έφτασαν ποτέ στους καταναλωτές και τελικά το μέτρο αποσύρθηκε.

Τέλος, υπενθύμισε ότι η προκαταβολή φόρου μειώθηκε από το 100% της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα και στο 80% για τις επιχειρήσεις. «Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει μειώσει 22 έμμεσους φόρους. Και το ξαναλέω, όλοι υπέρ είμαστε και στους άμεσους και στους έμμεσους φόρους να μειωθούν. Αλλά, όποιος λέει να μειώνουμε το ΦΠΑ δύο μονάδες, να μας πει από πού θα πάρει τα λεφτά. Για παράδειγμα, θα αυξήσει κάποιον άμεσο φόρο; Τους φόρους που τώρα μειώσαμε εμείς, που αφορούν όλους τους πολίτες, τους φόρους εισοδήματος, είναι ο πιο σημαντικός φόρος. Είναι ο φόρος που πληρώνουν όλοι.

Να συμφωνήσουμε ότι ήμασταν εμείς που τα μειώσαμε, όπως και τον φόρο των επιχειρήσεων, όπως και στα μερίσματα. Ναι, αυτά εμείς τα κάναμε. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να γίνει κι άλλο και χρειάζονται οι επιχειρήσεις κι άλλο. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι όλοι θέλουμε να μειωθούν, αν είναι δυνατόν, όλοι οι φόροι, αλλά πρέπει να προτεραιοποιούμε κάποιες μειώσεις, με βάση τους κανόνες της Ευρώπης. Να συμφωνήσουμε ότι η Ευρώπη μας έχει βάλει οροφές δαπανών».