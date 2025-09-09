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Τσιάρας: Η Ευρώπη να στηρίξει τον αγροδιατροφικό τομέα για επισιτιστική ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:20 - 09 Σεπ 2025

Τσιάρας: Η Ευρώπη να στηρίξει τον αγροδιατροφικό τομέα για επισιτιστική ασφάλεια και πράσινη μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η Ευρώπη να στηρίξει με αποφασιστικότητα τον αγροδιατροφικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε παρέμβασή του στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η γεωργία πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου, καθώς χωρίς έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ασφάλεια τροφίμων ούτε ουσιαστική πράσινη μετάβαση.

«Η Ευρώπη σήμερα δοκιμάζεται. Ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, οι διεθνείς αναταράξεις και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φέρνουν στο προσκήνιο ένα επιτακτικό ερώτημα: μπορούμε να εγγυηθούμε στους πολίτες μας τρόφιμα ποιοτικά, ασφαλή και προσιτά; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ναι, μπορούμε – αλλά μόνο αν κρατήσουμε τη γεωργία στον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Γιατί χωρίς ισχυρό και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα, δεν θα έχουμε ούτε επισιτιστική ασφάλεια ούτε πράσινη μετάβαση», δήλωσε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε:

  • Την ανάγκη επενδύσεων στην καινοτομία και στις τεχνολογίες άμεσα εφαρμόσιμες στο χωράφι, όπως η γεωργία ακριβείας και η ψηφιοποίηση.
  • Τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδιαίτερα για νέους και γυναίκες αγρότες.
  • Την αμοιβή των παραγωγών για τα αποτελέσματα που φέρνουν, όπως η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, η προστασία της βιοποικιλότητας και η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι σύμμαχος του αγρότη και όχι αντίπαλος, ζητώντας:

  • Απλούστερους, σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες. «Δεν γίνεται η γραφειοκρατία να στραγγαλίζει την καινοτομία», είπε χαρακτηριστικά.
  • Ταχύτερες εγκρίσεις για νέες λύσεις φυτοπροστασίας και θρέψης, που είναι ασφαλείς και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  • Ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, ώστε να προστατεύεται ο Ευρωπαίος παραγωγός.
  • Ισχυρά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, δεδομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων και των ασταθών αγορών.

Κλείνοντας, ο υπουργός σημείωσε: «Η πράσινη μετάβαση μπορεί να πετύχει μόνο με τον αγρότη πρωταγωνιστή. Χρειαζόμαστε πολιτικές που δίνουν κίνητρα και προοπτική, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και που εγγυώνται τη βιωσιμότητα της υπαίθρου. Στηρίζοντας τον Ευρωπαίο αγρότη, επενδύοντας στην ανταγωνιστικότητα και προχωρώντας σε μια δίκαιη και ρεαλιστική πράσινη μετάβαση, μπορούμε να διασφαλίσουμε την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και προσιτών τροφίμων για όλους τους πολίτες μας».

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