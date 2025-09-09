ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις – Τι θα δούμε τη νέα σεζόν
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:01 - 09 Σεπ 2025

Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις – Τι θα δούμε τη νέα σεζόν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιο ανατρεπτικό και fun από ποτέ επιστρέφει το ΟΠΑΠ Game Time, από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα, η Χριστίνα Βραχάλη και η Λίλα Κουντουριώτη τρυπώνουν στο πλατό της εκπομπής, μας αποκαλύπτουν τα νέα σκηνικά και μας δίνουν μία γεύση από τις εκπλήξεις της νέας σεζόν και τα challenges στα οποία θα υποβάλουν τους καλεσμένους.

Με το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time, που έρχεται αυτή την Παρασκευή, «δεν θα πας πουθενά».

photo_1_4a689.jpg

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Πειραιώς υποστηρίζει τη συναυλία «Mare Nostrum»
Magazino

Η Πειραιώς υποστηρίζει τη συναυλία «Mare Nostrum»

Βουλή: Αυτόματος «κόφτης» μικροφώνου από τον Οκτώβριο για την τήρηση του χρόνου ομιλίας
Πολιτική

Βουλή: Αυτόματος «κόφτης» μικροφώνου από τον Οκτώβριο για την τήρηση του χρόνου ομιλίας

e-ΕΦΚΑ: Στο gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Στο gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Γ. Σαμαράς στο “Out of the Box Stories” by Pamestoixima.gr: «Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο Santos και με επέλεξε για το πέναλτι το 2014»

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ