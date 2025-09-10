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Τσουκαλάς: Το «μέρισμα ανάπτυξης» είναι μέρισμα υπερφολόγησης – Η ΝΔ αφανίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Πολιτική
16:06 - 10 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Το «μέρισμα ανάπτυξης» είναι μέρισμα υπερφολόγησης – Η ΝΔ αφανίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την υπερφορολόγηση και την απουσία μεταρρυθμίσεων άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «παραιτήθηκε σε ζωντανή μετάδοση» από την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ότι διαμορφώνει μια κοινωνία δύο ταχυτήτων.    

Πιο αναλυτικά, το πρωί της Τετάρτης (10/9), από το Mega News, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει το δημογραφικό στην κορυφή της ατζέντας του, κάτι που - όπως είπε - κατέστη σαφές και στη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Είμαστε η χώρα με την πιο μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών με παιδιά στην Ευρώπη επί των ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει θετικά στοιχεία η εξαγγελθείσα φορολογική παρέμβαση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Όμως, η κυβέρνηση καθυστέρησε πολύ», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «η κεντρική μας διαφωνία είναι σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία ονομάζει μέρισμα ανάπτυξης καθώς αποτελεί κυρίως μέρισμα της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης και τον λαϊκών στρωμάτων. Όταν 6 δισ. ευρώ είναι το υπερπλεόνασμα το 2024, 4 τουλάχιστον ήδη το 2025 και δίνει 1,7 , είναι σαν να λέει ότι σου παίρνω 100 ευρώ, στου δίνω πίσω 20 και πατσίσαμε. Δεν είναι μέρισμα ανάπτυξης, διότι δεν έχουν γίνει οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και στην οικονομία. Το έλλειμμα των μεταρρυθμίσεων είναι το βασικό πρόβλημα για αυτό είμαστε πολύ χαμηλά στην παραγωγικότητα. Και η δική μας κριτική αφορά στο ότι η κυβέρνηση αυτή σπατάλησε πολύτιμο χρόνο και χρήμα αδυνατώντας να εντάξει σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης τη χώρα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις διαφημίζει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν επ ουδενί τις ανισότητες και εκτίμησε ότι «με τη Νέα Δημοκρατία διαμορφώνεται μία κοινωνία του 20%. Ένα 20% ζει άνετα και ένα άλλο μεγάλο ποσοστό ζει πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσε να ζει και στερείται ελπίδας και προσδοκίας. Ακόμη και στη φορολογική ελάφρυνση, υπάρχει μία οριζόντια λογική που υπερευνοεί τα μεγάλα εισοδήματα. Εμείς είχαμε μιλήσει από την περσινή ΔΕΘ για την ανάγκη παρεμβάσεων στους φορολογικούς συντελεστές. Δεν θα το κάναμε, όμως, έτσι. Το ότι λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων των φορολογουμένων , για την φορολογική μεταχείριση, είναι θετικό».

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει την παρέμβαση της κυβέρνησης στον ΦΠΑ στα νησιά, σχολιάζοντας ότι «εμείς μιλήσαμε πριν μήνες για την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα και για στοχευμένες πολιτικές ανά περιφέρεια. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που λέει ότι δεν περνάει ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Στα νησιά περνάει ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν περνάει; Ή μετέβαλε άποψη η κυβέρνηση; Ή κάνει πείραμα σε κάτι που δεν πιστεύει; Ή μήπως είναι έντιμοι επιχειρηματίες στα νησιά και δεν θα ενθυλακώσουν τον ΦΠΑ ενώ είναι ανέντιμοι κατά τη Νέα Δημοκρατία στην υπόλοιπη Ελλάδα;».

«Δεν ακούσαμε τίποτα για δανειολήπτες, ενώ το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται. Δεν ακούσαμε τίποτα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το 53% των μικρομεσαίων ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023. Σήμερα σε αυτούς έχει γυρίσει την πλάτη. Εκτελώντας το πνεύμα της μελέτης Πισσαριδη, αφανίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.Οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας με ό,τι πέρασε και με κίνδυνο χρεοκοπίας λόγω της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας επίσης δεν άκουσαν τίποτα. Και βέβαια οι συνταξιούχοι μέχρι 1000 ευρώ δεν βλέπουν τίποτα. Όπως και οι μισθωτοί. Οι συνταξιούχοι περιμένουν να καταλάβουν αν θα δουν αύξηση ή όχι. Γιατί ο πρωθυπουργός είπε άλλο πράγμα και άλλο διαρρέεται από το υπουργείο Εργασίας», πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε, παράλληλα, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα σύγκρισης της Ελλάδας των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα, υπογραμμίζοντας:

«Είναι σοκαριστική η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ο πήχης που βάζουν για τη χώρα είναι τα μνημόνια και η χρεοκοπία, ενώ διαφημίζουν την κανονικότητα; Ήμαρτον εάν το 2025 πανηγυρίζουν που είμαστε ελάχιστα καλύτερα απ' τα μνημόνια. Είναι ντροπή. Συγκρίνουν τη χώρα πριν το 2019 με τα 70 δισ. που πήραν και που αντί να πάνε στην ανάπτυξη , σπαταλήθηκαν αντιπαραγωγικά . Η Ισπανία και η Ιρλανδία είχαν ρυθμό ανάπτυξης μετά την κρίση 6-7%. Εμείς δεν περάσαμε ποτέ το 3% γιατί απέτυχε ο πρωθυπουργός να διαμορφώσει όρους πραγματικής ανάπτυξης. Έχουμε ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από έξω».

Παρέθεσε, στη συνέχεια, ενδεικτικά προϊόντα στα οποία έχει εκτοξευθεί το κόστος:

«Όταν αυξάνεται ο φρέντο από 1,70 στο 2,40, το αρνί από 7 στα 13, το ρεύμα από 0,15 στο 0,23, το ενοίκιο από 450 στα 700, το τυλιχτό σουβλάκι από 2,5 στα 4, το μοσχάρι από 8 στα 15, όταν οι έμμεσοι φόροι μπαίνουν σε αυτό, δεν είναι υπέρ φορολόγηση; Όταν 300.000 επαγγελματίες το 2023 φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα, αυτό δεν είναι υπερφορολόγηση; Έκαναν την ακρίβεια εργαλείο υπερφορολόγησης».

«Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ παραιτήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας. Τη διαπίστωσε και δεν είπε κουβέντα. Σα να μην υπάρχει. Είτε αποδέχεται ότι είναι στην ουσία υπηρέτης των καρτέλ, είτε λέει ότι είναι ανίκανος να τιθασεύσει την ακρίβεια. Όσο και να θέλουν, δεν μπορούν πια να κοροϊδεύουν γιατί ο κόσμος πάει σούπερ μάρκετ και βιώνει ότι δύο χρόνια τον υπερφορολόγησαν και με έμμεσους και με άμεσους φόρους. Τους διέλυσαν στους φόρους και τους γυρνάνε ένα μικρό κομμάτι.

Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, έχει ξεχάσει την ανάπτυξη, έχει ξεχάσει την παραγωγή, έχει ξεχάσει τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μία κυβέρνηση, στην οποία ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως απορρυθμιστής. Έτσι λειτουργεί, απ' τους θεσμούς, την οικονομία, την ανάπτυξη, την κοινωνία», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.

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