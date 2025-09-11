Συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η λίστα με τα ονόματα των βουλευτών

Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής και ορίζει ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει ως αξιόπιστος, αποτελεσματικός και δίκαιος μηχανισμός για όλους τους παραγωγούς της χώρας.
Τα μέλη της επιτροπής ανά κοινοβουλευτική ομάδα:
Νέα Δημοκρατία (17 βουλευτές):
Διονύσιος Ακτύπης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπυρίδων Κουλκουδίνας, Μακάριος Λαζαρίδης, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχαήλ Λιβανός, Ιωάννα Λυτρίβη, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Μαρία Συρεγγέλα, Φίλιππος Φόρτωμας
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (4 βουλευτές):
Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία (3 βουλευτές):
Βασίλειος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κωνσταντίνος Μπάρκας
ΚΚΕ (2 βουλευτές):
Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Διαμάντω Μανωλάκου
Ελληνική Λύση (1 βουλευτής):
Κωνσταντίνος Μπούμπας
Νέα Αριστερά (1 βουλευτής):
Χουσεΐν Ζεϊμπέκ
Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα “Νίκη” (1 βουλευτής):
Νικόλαος Βρεττός
Πλεύση Ελευθερίας (1 βουλευτής):
Αλέξανδρος Καζαμίας
Ανεξάρτητοι (1 βουλευτής):
Αλέξανδρος-Χρήστος Αυλωνίτης
Ο ανεξάρτητος βουλευτής επιλέχθηκε μέσω κλήρωσης μεταξύ των ανεξάρτητων που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να συμμετάσχουν.
Αρμοδιότητες και προθεσμία
Η επιτροπή διαθέτει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, με δικαίωμα να ζητά προφορικές ή γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από πολίτες. Μπορεί να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτοψίες και να διατάσσει πραγματογνωμοσύνες.
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και την υποβολή πορίσματος ορίζεται σε τρεις μήνες από τη συγκρότησή της.