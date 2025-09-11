Συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η λίστα με τα ονόματα των βουλευτών

Η Βουλή ανακοίνωσε τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με στόχο τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του, την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Βουλής και ορίζει ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει ως αξιόπιστος, αποτελεσματικός και δίκαιος μηχανισμός για όλους τους παραγωγούς της χώρας.

Τα μέλη της επιτροπής ανά κοινοβουλευτική ομάδα:

Νέα Δημοκρατία (17 βουλευτές):

Διονύσιος Ακτύπης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπυρίδων Κουλκουδίνας, Μακάριος Λαζαρίδης, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχαήλ Λιβανός, Ιωάννα Λυτρίβη, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Μαρία Συρεγγέλα, Φίλιππος Φόρτωμας

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (4 βουλευτές):

Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία (3 βουλευτές):

Βασίλειος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κωνσταντίνος Μπάρκας

ΚΚΕ (2 βουλευτές):

Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Διαμάντω Μανωλάκου

Ελληνική Λύση (1 βουλευτής):

Κωνσταντίνος Μπούμπας

Νέα Αριστερά (1 βουλευτής):

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα “Νίκη” (1 βουλευτής):

Νικόλαος Βρεττός

Πλεύση Ελευθερίας (1 βουλευτής):

Αλέξανδρος Καζαμίας

Ανεξάρτητοι (1 βουλευτής):

Αλέξανδρος-Χρήστος Αυλωνίτης

Ο ανεξάρτητος βουλευτής επιλέχθηκε μέσω κλήρωσης μεταξύ των ανεξάρτητων που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να συμμετάσχουν.

Αρμοδιότητες και προθεσμία

Η επιτροπή διαθέτει όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, με δικαίωμα να ζητά προφορικές ή γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από πολίτες. Μπορεί να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτοψίες και να διατάσσει πραγματογνωμοσύνες.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και την υποβολή πορίσματος ορίζεται σε τρεις μήνες από τη συγκρότησή της.