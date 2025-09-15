Κατρίνης: Ο κύκλος της ΝΔ έχει κλείσει – Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει αλλαγή

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στις πρωινές εκπομπές του Action24 και της ΕΡΤNews, τόνισε ότι «το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε ο πρόεδρός του στη ΔΕΘ, είναι η μόνη σοβαρή και προοδευτική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα».

Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο με κοστολογημένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και διορθώνουν τα αδιέξοδα που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και κατάργησή του στο βρεφικό γάλα, στη φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας και στη δημιουργία ταμείου στήριξης του δημογραφικού. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για τους οφειλέτες στην εφορία και τον ΕΦΚΑ, καθώς και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ο κ. Κατρίνης επισήμανε ότι «οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένες, σε αντίθεση με την πρακτική της κυβέρνησης να προχωρά σε νομοσχέδια χωρίς καμία πραγματική κοστολόγηση και χωρίς να έχει εικόνα για το οικονομικό μέγεθος των ρυθμίσεων που εξαγγέλλει». Πρόσθεσε ότι «το ΕΚΑΣ, που ζητάμε να επανέλθει για συνταξιούχους που παίρνουν 350 ευρώ το μήνα, κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν μηδενική φορολογική ελάφρυνση από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Για αυτό λέμε ότι πρέπει να ξαναδοθεί το ΕΚΑΣ και όχι ένα βοήθημα το χρόνο, την ώρα που ο πρωθυπουργός παριστάνει το μάγο με τα δώρα».

Σχετικά με την ακρίβεια, τόνισε ότι «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% υψηλότερος από την Ευρωζώνη» και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «δογματική εμμονή», επειδή αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ. Υπενθύμισε στοιχεία της Eurostat, που δείχνουν ότι χώρες όπως η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος μείωσαν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα έως και 19 μονάδες μετά τη μείωση του ΦΠΑ και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2022 προτρέπει τα κράτη-μέλη να μειώσουν το ΦΠΑ για να στηρίξουν τους πολίτες εν μέσω ακρίβειας». Διερωτήθηκε δε: «Όταν η ίδια μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση περνάει στους καταναλωτές; Γιατί λοιπόν δεν περνάει στην ηπειρωτική Ελλάδα;», καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί το ΦΠΑ ως μηχανισμό υπερφορολόγησης για να δημιουργεί υπερπλεονάσματα και να τα διανέμει κατά το δοκούν.

Τέλος, ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει αδιέξοδο στις δημοκρατίες, η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει αδιέξοδα με τις πολιτικές της». Προσέθεσε ότι η κοινωνική πλειοψηφία ζητά πολιτική αλλαγή και θεωρεί πως «ο κύκλος της Νέας Δημοκρατίας έχει κλείσει». Κατέληξε λέγοντας: «Ο στόχος μας είναι σαφής: να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε την πρώτη θέση στις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί η κοινωνία ζητά αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εκφράσει με σοβαρότητα και σχέδιο».