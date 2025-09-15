ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόρισμα-«φωτιά» για τη Σεμερτζίδου - Δεσμεύονται τα περιουσιακά της στοιχεία

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Ο επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτη, έδωσε εντολή για δέσμευση της περιουσίας της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου, η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν λάβει ποσά ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2019-2024.

Ο κ. Βουρλιώτης έδωσε εντολή για να δεσμευθούν τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, πόσο που φαίνεται να μην διατέθηκε για τους σκοπούς τους οποίους τους χορηγήθηκε.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε η μονοπρόσωπη ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ακόμη 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε επίσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμά του για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ και αναφέρει πως «βλέπει» ότι έχουν τελεστεί κακουργήματα όπως απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.