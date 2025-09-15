Βουλή: Οι απαντήσεις των υπουργείων στο ΠΑΣΟΚ για ευρωπαϊκούς καταλογισμούς και πρόστιμα 2019-2025

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν οι απαντήσεις έντεκα υπουργείων στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον καταλογισμό χρηματικών ποσών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το κόμμα της αντιπολίτευσης ζητούσε να ενημερωθεί για τυχόν πρόστιμα, περικοπές επιχορηγήσεων ή καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ κατά της Ελλάδας την περίοδο 2019-2025. Πιο αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ ζητούσε πλήρη ενημέρωση για:

Το σύνολο των καταλογισμών και περικοπών από ευρωπαϊκά όργανα και το ΔΕΕ.

Το δημοσιονομικό τους κόστος για το διάστημα 2019-2025 και ποιοι φορείς επωμίζονται τα βάρη.

Την πρόοδο των ανακτήσεων σε περιπτώσεις παράνομης διάθεσης πόρων.

Την απόδοση ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών ευθυνών.

Τα όργανα που παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων.

Τα έντεκα από τα είκοσι υπουργεία, στα οποία το ΠΑΣΟΚ είχε απευθύνει ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, έχουν ήδη διαβιβάσει τις απαντήσεις τους στη Βουλή και εκκρεμούν οι απαντήσεις των υπολοίπων. Πιο αναλυτικά:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το υπουργείο δήλωσε ότι, βάσει των αρχείων του, την περίοδο 2019-2025 δεν υπήρξαν χρηματικοί καταλογισμοί, πρόστιμα ή καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδας από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή το Δικαστήριο της ΕΕ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Το υπουργείο ενημέρωσε ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (ΥΔΟΕ) χειρίζεται δύο εκκρεμείς και 13 ολοκληρωμένες υποθέσεις για πιθανές παράνομες ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελίες. Παράλληλα, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων κατόπιν εντολών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χωρίς δυνατότητα δημοσιοποίησης στοιχείων λόγω μυστικότητας. Τέλος, σημειώνει ότι την περίοδο 2019-2025 δεν επιβλήθηκαν καταλογισμοί ή δημοσιονομικές συνέπειες από ευρωπαϊκά όργανα σε βάρος της χώρας.

Υπουργείο Ανάπτυξης

Το υπουργείο αναφέρει ότι τα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση και αίτηση εγγράφων του ΠΑΣΟΚ «εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Ανάπτυξης».

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το υπουργείο δήλωσε ότι κανένας από τους εποπτευόμενους φορείς του δεν έχει επιβαρυνθεί με καταλογισμούς, πρόστιμα ή καταδικαστικές αποφάσεις από ευρωπαϊκά όργανα ή το Δικαστήριο της ΕΕ την περίοδο 2019-2025.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το υπουργείο ανέφερε ότι δεν έχει δεχθεί καταλογισμούς χρηματικών ποσών ούτε καταδικαστικές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Δικαστήριο της ΕΕ.

Υπουργείο Τουρισμού

Και το υπουργείο Τουρισμού αναφέρει ότι «δεν έχουν καταλογισθεί χρηματικά ποσά για παρατυπίες, παραβάσεις ή μη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών πόρων ή με την παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού».

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αντίστοιχη ήταν η απάντηση και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ανέφερε ότι για την περίοδο 2019-2025 δεν υπήρξαν χρηματικοί καταλογισμοί, πρόστιμα ή καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδας από ευρωπαϊκά όργανα ή το Δικαστήριο της ΕΕ.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι σε έλεγχο της OLAF για τη δράση σίτισης και καθαριότητας στα ΚΥΤ (2018-2020) εντοπίστηκαν παρατυπίες στις διαδικασίες ανάθεσης, με οικονομικό αντίκτυπο περίπου 10,97 εκατ. ευρώ, ενώ η δημοσιονομική διόρθωση που επιβλήθηκε ανήλθε σε 14,2 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF-P), η DG Home αμφισβήτησε την επιλεξιμότητα δαπανών για οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 3,58 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 844 χιλ. ευρώ μετά από επανεξέταση.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο της DG Home για την περίοδο 2021-2027 εντοπίστηκαν παρατυπίες σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης, με επιβολή οριζόντιων διορθώσεων 5% και 10%.

Συνολικά, από τον προϋπολογισμό 358,77 εκατ. ευρώ των δράσεων του υπουργείου, οι δημοσιονομικές διορθώσεις και περικοπές ανέρχονται έως τις 23/07/2025 σε 11,03 εκατ. ευρώ.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι την περίοδο 2019-2025 επιβλήθηκαν δύο περικοπές σε έκτακτες επιχορηγήσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, κατόπιν έρευνας της OLAF για απευθείας αναθέσεις σίτισης. Οι περικοπές αφορούν ποσά, όχι πρόστιμα, και το υπουργείο άσκησε ενστάσεις: η μία απορρίφθηκε, ενώ για την άλλη εκκρεμεί απόφαση. Οι καταλογισμοί συνδέονται με τις ειδικές ανάγκες της κρίσης και παρακολουθούνται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές.

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Από την πλευρά του, και το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε ότι από τις 7/7/2019 έως 31/7/2025 οι παραβάσεις κοινοτικού δικαίου δεν οδήγησαν σε πρόστιμο, ενώ η μόνη υπόθεση που εκκρεμεί στο Δικαστήριο της ΕΕ είναι η C-518/24.

Υπουργείο Πολιτισμού

Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι από τις 07/07/2019 έως σήμερα δεν υπάρχουν καταλογισμοί ή αποφάσεις από ευρωπαϊκά όργανα ή το Δικαστήριο της ΕΕ σε βάρος της χώρας, ενώ δεν μπορεί να χορηγήσει σχετικά έγγραφα, καθώς οι υπηρεσίες του δεν συμμετείχαν σε τέτοιες υποθέσεις.