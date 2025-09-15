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Metlen: Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση «Buy» – Τιμή-στόχος €66 και εκτιμήσεις για ισχυρή ανάπτυξη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:32 - 15 Σεπ 2025

Metlen: Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση «Buy» – Τιμή-στόχος €66 και εκτιμήσεις για ισχυρή ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Η Morgan Stanley επιβεβαιώνει τη θετική της τοποθέτηση για τη μετοχή της Metlen, διατηρώντας τη σύσταση Overweight (Buy) και τιμή-στόχο τα €66 ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 32% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στην τελευταία της ανάλυση, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ξεκαθαρίζει πως η πρόσφατη αρνητική πορεία του κλάδου M Power Projects (MPP) δεν μεταβάλλει τη συνολική επενδυτική εικόνα για τον όμιλο. Αντιθέτως, τονίζει πως οι βασικές δραστηριότητες – δηλαδή οι τομείς ενέργειας, μετάλλων, άμυνας και κατασκευών – παραμένουν οι κύριοι οδηγοί της κερδοφορίας και των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης.

Η Morgan Stanley αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη ανοδική δυναμική της μετοχής, επισημαίνοντας ότι, εφόσον υλοποιηθεί το "bull case" σενάριο, η τιμή-στόχος μπορεί να αγγίξει τα €85 ανά μετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικές αποδόσεις, ενώ ο όμιλος θα εδραιώσει τη θέση του ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αναπτυξιακά «στοιχήματα» της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις εκτιμήσεις για την επιχειρησιακή κερδοφορία. Η Morgan Stanley προβλέπει ότι το EBITDA της Metlen θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 18% την προσεχή τριετία (CAGR), στοιχείο που ενισχύει την εικόνα βιώσιμης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Οι στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία, μαζί με την αυξανόμενη διεθνή παρουσία της, δημιουργούν – κατά την τράπεζα – το κατάλληλο έδαφος για συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η συνολική στάση της Morgan Stanley επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς τη Metlen, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ακολουθεί την πρόσφατη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

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