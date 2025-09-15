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Ο Όμιλος Fourlis προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα και επενδύσεις στους ανθρώπους
ΕΜΠΟΡΙΟ
15:39 - 15 Σεπ 2025

Ο Όμιλος Fourlis προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα και επενδύσεις στους ανθρώπους

Reporter.gr Newsroom
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Η σταθερή δέσμευση του Ομίλου Fourlis και οι πολυεπίπεδες δράσεις του για βιωσιμότητα αποτυπώνονται στον απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας για το οικονομικό έτος 2024, που δημοσιεύτηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πρωτοβουλίες εστιάζουν στη στήριξη της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ο όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο: το 2024 σε σχέση με το 2023 καταγράφηκε μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) t CO₂e κατά 12% στην Ελλάδα, ενώ οι έμμεσες εκπομπές (Scope 2, market based) μειώθηκαν κατά 1,3%. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε Ελλάδα και Κύπρο έφτασε τα 964,62 MWh, ενώ εγκαταστάθηκε νέο φωτοβολταϊκό σύστημα στην Trade Logistics, θυγατρική του ομίλου.

Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον όμιλο Fourlis, με πάνω από 4.400 εργαζομένους στις τέσσερις χώρες δραστηριοποίησής του. Οι γυναίκες αποτελούν το 56% του συνόλου, ενώ στην Ελλάδα καλύπτουν το 45% των θέσεων ευθύνης σε επίπεδο managers και supervisors. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν οκτώ προγράμματα που προάγουν την υγεία και την ευεξία, συνεχίστηκαν τα προγράμματα υποτροφιών για τα παιδιά εργαζομένων ύψους 32.000 ευρώ (6 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 2 στη Βουλγαρία και 1 στη Ρουμανία), και οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε 20 δράσεις εταιρικού εθελοντισμού με πάνω από 820 συμμετοχές. Η συνολική συνεισφορά του ομίλου για κοινωνική στήριξη ξεπέρασε τα 520.000 ευρώ, ενώ σε συνεργασία με περισσότερους από 80 φορείς ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα προσφοράς οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού στην κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, με συνολική αξία 1.000.000 ευρώ.

Ο όμιλος Fourlis απέσπασε σημαντικές διακρίσεις το 2024, όπως η ένταξή του στις 50 πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα από το QualityNet Foundation και βραβεία για τις προσπάθειες στον τομέα της Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards. Οι εταιρείες του ομίλου διακρίθηκαν επίσης για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «Diamond» του ESG Transparency Index από το Forbes σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και την Net Zero Analytics, αναδεικνύοντας το επίπεδο διαφάνειας και πληρότητας των ESG αναφορών.

Η Λήδα Φουρλή, διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου, τόνισε: «Με απόλυτο σεβασμό στις αξίες που μας καθοδηγούν εδώ και 75 χρόνια, συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε συνθήκες ευημερίας και υψηλής ποιότητας ζωής για όλες και όλους, προωθώντας μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση ανάπτυξης που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

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