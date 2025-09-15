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Τσαβδαρίδης (υφ. Ανάπτυξης): Η Ήπειρος μπαίνει δυναμικά στον «χάρτη» της τεχνολογίας
Πολιτική
17:55 - 15 Σεπ 2025

Τσαβδαρίδης (υφ. Ανάπτυξης): Η Ήπειρος μπαίνει δυναμικά στον «χάρτη» της τεχνολογίας

Reporter.gr Newsroom
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Με την παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα τα επίσημα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κτιρίου της εταιρείας P&I Hellas, θυγατρικής της γερμανικής πολυεθνικής P&I AG, ηγέτιδας δύναμης στον ευρωπαϊκό χώρο του λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε: «Η P&I επέλεξε συνειδητά την Ελλάδα και, ειδικότερα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, για να δημιουργήσει ένα δυναμικό κέντρο τεχνολογίας. Η επιλογή αυτή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας μας και στο ταλέντο των ανθρώπων της. Είναι η πιο έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί και πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της παραγωγικής ανασυγκρότησης».

Η επένδυση, η οποία απασχολεί ήδη περισσότερους από 160 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δημιούργησε ένα ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα 4.000 τ.μ.. Πρόκειται για έναν χώρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει πραγματικό «εργοστάσιο παραγωγής ιδεών», δίνοντας ώθηση στην καινοτομία, ενισχύοντας τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και προσφέροντας νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο Υφυπουργός τόνισε τη στρατηγική σημασία της επένδυσης: «Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Μια χώρα που παράγει τεχνογνωσία, που κρατά τους νέους επιστήμονες στον τόπο τους, που δημιουργεί ευκαιρίες για πρόοδο και ανάπτυξη. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική ηγεσία του Υπουργού, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, θέτουμε ως απόλυτη προτεραιότητα τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ενισχύουμε τις επενδύσεις που φέρνουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία και στην κοινωνία. Στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια που συνδυάζει την καινοτομία με την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Η Ήπειρος εισέρχεται δυναμικά στον χάρτη της διεθνούς τεχνολογικής κοινότητας και τα Ιωάννινα αναδεικνύονται σε κόμβο καινοτομίας και δημιουργίας».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, επεσήμανε ότι η Kυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει ένα σταθερό και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον, και παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν το επιχειρείν και προσελκύουν κεφάλαια. Τόσο υλικά, όσο, κυρίως, ανθρώπινα.

«Με τη νέα αυτή επένδυση, η P&I Hellas ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και κέντρο αριστείας στον τομέα της τεχνολογίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

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