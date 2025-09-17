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Επιστολή της Μιλένας Αποστολάκη στον Στουρνάρα για καταχρηστικές χρεώσεις
Πολιτική
10:11 - 17 Σεπ 2025

Επιστολή της Μιλένας Αποστολάκη στον Στουρνάρα για καταχρηστικές χρεώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με επιστολή της προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, ζητά την παρέμβασή του για την αντιμετώπιση της καταχρηστικής πρακτικής της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προχώρησε μονομερώς και χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των καταθετών στη μετατροπή λογαριασμών απλού ταμιευτηρίου και απλού τρεχούμενου σε «λογαριασμούς προνομίων», επιβάλλοντας μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, μεταξύ άλλων για υπηρεσίες οι οποίες εκ του νόμου παρέχονται πλέον δωρεάν.

Η Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους - προστασίας δανειοληπτών σημειώνει ότι έχει ήδη κατατεθεί σχετικά επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστική απάντηση. Υπογραμμίζοντας ότι η μονομερής αυτή πρακτική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως προηγούμενο για περαιτέρω επιβαρύνσεις σε βάρος των πολιτών, ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος να διασφαλίσει την τήρηση των αρχών διαφάνειας και δικαιοσύνης στις τραπεζικές συναλλαγές, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.

Η Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, καθώς εφαρμόζει το σύστημα opt-out, μετατρέποντας τη σιωπή των καταναλωτών σε τεκμήριο συγκατάθεσης και χρεώνει για υπηρεσίες που ήδη παρέχονται δωρεάν με βάση τον νόμο 5167/2024.

Τέλος, η Μιλένα Αποστολάκη αναφέρεται στα ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά της τραπεζικής αγοράς που δημιουργούν στρεβλώσεις και οδηγούν σε υψηλότερα κόστη, σε αδιαφανείς χρεώσεις και όρους, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους δανειολήπτες, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει εποπτική παρέμβαση, η οποία θα λειτουργήσει παραδειγματικά και αποτρεπτικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 11:21
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