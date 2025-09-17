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Το σημερινό πρόγραμμα του Βασίλη Κικίλια στην Ουάσιγκτον
Πολιτική
16:24 - 17 Σεπ 2025

Το σημερινό πρόγραμμα του Βασίλη Κικίλια στην Ουάσιγκτον

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη από σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στην Ουάσιγκτον. Ο κ. Κικίλιας θα πραγματοποιήσει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

  • 09:30 – Συνάντηση με τον Joshua (Τζος) Volz, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ (Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy)

Μέρος: Department of Energy, Washington DC

  • 11:00 – Συνάντηση με τον Sam Mulopulos, Διευθυντή Γραφείου - Προσωπάρχη (Chief of Staff) και την Zoe Sophos, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γραφείου (Deputy Chief of Staff), στο Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR)

Μέρος: USTR, Washington DC

  • 14:15 – Συνάντηση με τον Jerry Moran, Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή από την Πολιτεία Κάνσας

Μέρος: Dirksen Senate Office Building, Washington DC

  • 16:30 – Συνάντηση με τον Doug Burgum, Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ (U.S. Secretary of the Interior)

Μέρος: Department of the Interior, Washington DC

  • 17:30 – Συνάντηση με στελέχη του National Energy Dominance Council (NEDC)

Μέρος: Λευκός Οίκος (White House)

  • 18:00 – Δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Mike Johnson, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ (Speaker of the House) και οικοδεσπότη τον John S. Koudounis, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρόεδρο & CEO της Calamos Investments

Μέρος: The Ned Club, President’s Park, Washington DC

Σημειώνεται ότι, οι αναγραφόμενες ώρες είναι ώρες Ουάσιγκτον.

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