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Μιχαηλίδου: Καθημερινά ζεστά γεύματα για 630 μαθητές της Αίγινας
Πολιτική
13:59 - 22 Σεπ 2025

Μιχαηλίδου: Καθημερινά ζεστά γεύματα για 630 μαθητές της Αίγινας

Reporter.gr Newsroom
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Η Αίγινα γίνεται μέρος του προγράμματος σχολικών γευμάτων, με στόχο την υποστήριξη των οικογενειών και των μαθητών των οκτώ σχολείων του νησιού, σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Το πρόγραμμα, που επεκτείνεται και σε άλλους ακριτικούς και νησιωτικούς δήμους, εξασφαλίζει καθημερινά ζεστά γεύματα για τους μαθητές, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και μειώνοντας τις ανισότητες.

«Με χαρά ανακοινώνουμε σήμερα, ότι η Αίγινα δεν βρίσκεται μόνο στο κέντρο της καρδιάς μας αλλά και στο κέντρο των κοινωνικών πολιτικών της χώρας. Καταφέραμε ως Υπουργείο και για πρώτη φορά εντάξαμε και τα οκτώ σχολεία της Αίγινας στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων, ως μέρος της συνολικής επέκτασης του προγράμματος σε ακριτικούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας. Είναι μια σημαντική βοήθεια στις οικογένειες και στις εργαζόμενες μητέρες να γνωρίζουν ότι το μεσημεριανό γεύμα καλύπτεται από την Πολιτεία και ότι μπορούν να βασίζονται σε αυτήν την παροχή», δήλωσε η κα Μιχαηλίδου από το Δημαρχείο της Αίγινας.

Στη συνάντηση, όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, αντιδήμαρχοι και μέλη του δημοτικού συμβουλίου, η κα Μιχαηλίδου τόνισε: «Έχοντας μιλήσει και ανακοινώσει το πρόγραμμα στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και των οκτώ σχολείων, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι εντός του φθινοπώρου θα ξεκινήσει η διανομή των σχολικών γευμάτων για τους 630 μαθητές και μαθήτριες. Κάθε μέρα ζεστό γεύμα με σαλάτα και φρούτο θα παραδίδεται στα σχολεία, με ειδικές και αυστηρές προδιαγραφές, που θα διασφαλίζουν την άριστη ποιότητά του».

Η υπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές της ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθώς «αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία» και συνέχισε: «Με τη διεύρυνση του προγράμματος και την ένταξη περισσότερων δήμων, μεταξύ αυτών και του Δήμου Αίγινας, το κράτος υποστηρίζει, έμπρακτα, την ελληνική οικογένεια, όπου και αν βρίσκεται και τις καθημερινές απαιτήσεις, που αυτή καλείται να καλύψει».

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, στον διαγωνισμό εντάσσονται, επίσης, για πρώτη φορά, οι δήμοι Γρεβενών, Ορεστιάδας, Σουφλίου, Σαμοθράκης, Ιστιαίας- Αιδηψού, Παιονίας, Ικαρίας, που επιλέχθηκαν με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

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