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Μιχαηλίδου: Δυναμικό ξεκίνημα των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – 13.500 επισκέψεις την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας
Ειδήσεις
17:25 - 28 Απρ 2026

Μιχαηλίδου: Δυναμικό ξεκίνημα των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – 13.500 επισκέψεις την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας

Reporter.gr Newsroom
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Το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποτυπώθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, καθώς στο ntantades.gov.gr καταγράφηκαν 13.500 επισκέψεις. Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό στην καθημερινότητα των οικογενειών, προσφέροντας μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας για βρέφη και νήπια.

Η πλατφόρμα άνοιξε για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο Μητρώο, στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ntantades.gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet, ενώ η αίτηση παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210 7000360.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Η πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς” έδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει μια υπαρκτή και πιεστική ανάγκη της κοινωνίας. Οι 13.500 επισκέψεις από την πρώτη κιόλας μέρα επιβεβαιώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών. Οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” είναι μια πολιτική που στηρίζει στην πράξη την οικογένεια, διευκολύνει τους γονείς στην καθημερινότητά τους και δημιουργεί ένα ασφαλές, οργανωμένο και ευέλικτο πλαίσιο φροντίδας για τα παιδιά».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα εγγραφής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία του προγράμματος. Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται, μεταξύ άλλων, λευκό ποινικό μητρώο, τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, καθώς και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Για όσους δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, προβλέπεται δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης μέσω του ΕΚΑΒ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ για όσους δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών προβλέπεται και τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Η οικονομική ενίσχυση της δράσης ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι και σε 300 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, είναι φοιτητές ή φοιτήτριες ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποτελούν μια ουσιαστική παρέμβαση για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην εργασία και για τη στήριξη της οικογένειας στην πράξη. Η αυξημένη ανταπόκριση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας δείχνει ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και έρχεται να δώσει πραγματικές λύσεις.

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